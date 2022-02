PlayStation Plus : les prix du futur concurrent du Game Pass se dévoilent avant l’heure

Sony prévoit de sortir très bientôt une offre similaire au Game Pass de Microsoft. Aujourd’hui, le site VentureBeat révèle les plans du constructeur ainsi que les tarifs de ce service, qui serait une évolution logique du PlayStation Plus.

Le Game Pass de Microsoft a tout changé dans l’industrie du jeu vidéo. Ce modèle économique permet de profiter d’un large catalogue de titres contre un abonnement mensuel. A côté, le PlayStation Plus de Sony semble préhistorique. Mais la firme japonaise compte bien contre-attaquer d’ici peu en changeant profondément son offre existante.

Ce qu’on appelle encore Projet Spartacus se dessine un peu plus aujourd’hui grâce au célèbre Jeff Grubb, journaliste de Venture Beat qui touche souvent juste. Dans un article, il y révèle la forme que va prendre ce service, mais aussi ses tarifs !

Le PlayStation Plus devrait se décliner en trois offres

Le PlayStation Plus permet aujourd'hui de jouer en ligne, de profiter de promotions mais aussi de jeux gratuits chaque mois. Selon Venture Beat, Sony va profondément le modifier d’ici peu en le scindant en trois offres et en le fusionnant avec le PlayStation Now, qui permet de jouer en streaming.

La première offre, PlayStation Plus Essential, coûterait 10 dollars par mois (8,99 euros) et proposerait la même chose qu’actuellement, avec les jeux offerts.

Le PlayStation Plus Extra coûterait lui 13 dollars par mois et proposerait au joueur la possibilité de télécharger et jouer à une vaste bibliothèque, à la manière du Game Pass de Microsoft.

Enfin, le PlayStation Plus Premium apporterait lui le jeu en streaming, mais aussi la possibilité de jouer à des titres « classiques » (des hits de la PS1, PS2, PS3 et PS4 ?). Des essais exclusifs de nouveaux jeux seraient aussi au programme. Nous avons ici l’équivalent du Game Pass Ultimate, avec des petites choses en plus.

Jeff Grubb précise que les noms et les tarifs pourraient changer d’ici la sortie. Il affirme toutefois que Sony prévoit des premiers essais à grande échelle dans les prochaines semaines et que le service serait annoncé officiellement en mars.

Enfin, dernier point, les gros titres de Sony ne seraient pas disponibles day one pour les abonnés au service, comme c’est le cas dans le Game Pass. Sony espère en effet toujours vendre ces jeux tels quels dans le futur, mais compte sur l’essai gratuit pour séduire les plus hésitants.

