Sony pourrait bientôt proposer un launcher PC pour ses jeux PlayStation

Un launcher dédié aux jeux PlayStation pourrait bientôt voir le jour sur PC. Plusieurs références au projet ont en effet été découvertes au sein du code source de Marvel’s Spider-Man Remastered, disponible sur Steam depuis la semaine dernière. Cela corrobore d’ailleurs avec les récentes rumeurs de l’intégration à venir du PlayStation Network aux portages PC.

Quand Sony se lance sur le marché du gaming PC, il ne le fait pas à moitié. Si l’arrivée la semaine dernière de Marvel’s Spider-Man Remastered sur Steam et Epic Games Store a fait grand bruit, le titre n’est pas le premier à bénéficier d’un portage, puisque d’autres grands noms du catalogue PlayStation, comme Horizon Zero Dawn et God of War, ont également eu droit à leur portage. Et tout porte à croire que la firme japonaise ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Outre le fait que plusieurs autres portages sont déjà prévus dans les mois à venir, notamment la Uncharted : A Thieve’s Collection ainsi Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Sony pourrait bien avoir de grands projets pour son extension sur PC. En effet, dans le code source de Marvel’s Spider-Man Remastered se cachent plusieurs références à un « PlayStation PC Launcher », suggérant que le constructeur prévoit de se passer de Steam et de l’Epic Games Store d’ici peu.

Les jeux PlayStation auraient bientôt droit à leur propre launcher PC

Or, cette découverte corrobore avec certaines rumeurs qui indiquent qu’il faudrait à l’avenir disposer d’un compte PlayStation Network pour jouer aux exclus de la console sur PC. Aucun des portages ne nécessite un compte pour le moment, mais Sony ne semble pas écarter complètement cette possibilité. On retrouve ainsi dans le code de Marvel’s Spider-Man des mentions telles que « PSNAccountLinked » et « PSNLinkingEntitlements ».

Sony pourrait donc se montrer de plus en plus agressif sur le marché PC. Alors que Jim Ryan, le PDG de sa division divertissement, a déclaré l’année dernière que « un grand nombre » de portages PC sont en préparation, on sait déjà que la marque prévoit d’y proposer 50 % de son catalogue d’ici 2025. Un launcher PC prendrait alors tout son sens, au même titre que le launcher de Rockstar ou de Blizzard.

Source : Video Games Chronicles