Playstation Plus Premium : de nouveau jeux PS4 et PS5 à venir en juillet ?

Un leaker réputé baptisé BlackBate vient de publier sur ResetEra une liste de nouveaux jeux PS4 et PS5 à venir sur le catalogue du PS Plus Extra et Premium. Selon lui, on devrait notamment y retrouver de nombreux titres issus de la saga Assassin's Creed, ainsi que le remake de Final Fantasy VII.

Comme vous le savez, Sony a lancé une nouvelle formule Playstation Plus ce 23 juin 2022. Proposant désormais trois offres distinctes, les joueurs peuvent opter pour le PS Plus Essentiel, Extra ou Premium. Via ces deux dernières versions, les utilisateurs peuvent profiter d'un vaste catalogue de 400 jeux PS4 et PS5.

Bien entendu, Sony compte ajouter progressivement des titres supplémentaires, toujours dans cette optique de concurrencer le Xbox Game Pass. En début juillet, les abonnés de toutes les formules du PS Plus ont déjà pu mettre la main sur les jeux offerts de juillet 2022, à savoir Crash Bandicoot 4, The Dark Pictures Anthologie : Man of Medan et Arcadegeddon.

Or et d'après le leaker BlackBate, réputé pour ses précédentes révélations sur Skull and Bones et Death Standing Director's Cut, d'autres jeux vont débarquer sur le catalogue du PS Plus Extra et Premium dès la mi-juillet.

Plusieurs Assassin's Creed en juillet 2022 sur le PS Plus ?

On retrouve dans cette liste plusieurs titres issus de la saga culte d'Ubisoft Assassin's Creed, ainsi que le remake acclamé de Final Fantasy 7 (avec le DLC Intergrade) :

Final Fantasy VII Remake

Assassin's Creed IV : Black Flag

Assassin's Creed IV : Black Flag – Le prix de la Liberté

Assassin's Creed : Unity

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed : The Ezio Collection

Saints Row IV : Re-Elected

Stray

Concernant Stray, la disponibilité du nouveau jeu édité par Annapurna a été confirmée lors du récent State of Play. En effet, les joueurs abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront mettre la main sur ce titre intriguant et prometteur dès sa sortie le 19 juillet 2022.

Le leaker précise que cette liste pourrait s'allonger, notamment avec l'intégration de titres Playstation Classics, qui sont réservés aux utilisateurs du PS Plus Premium. Quoi qu'il en soit, il conviendra toutefois de prendre cette liste avec des pincettes, faute de confirmation officielle de la part de Sony.

