Playstation Plus : la liste des jeux offerts en juillet 2022 se retrouve sur la toile

Comme d'habitude, le site Dealabs vient encore une fois de couper l'herbe sous le pied à Sony en dévoilant la liste des jeux offerts aux abonnés Playstation Plus en juillet 2022. Au programme, de la plateforme, du jeu narratif horrifique et du jeu de tir en multijoueur.

Comme vous le savez peut-être, Sony vient de lancer sa nouvelle formule du Playstation Plus ce 23 juin 2022 en France. Depuis cette date, les joueurs peuvent faire leur choix entre trois abonnements différents. Néanmoins, une chose ne change pas : chaque mois, les abonnés au PS Plus (qu'importe la version) pourront obtenir quelques jeux gratuitement.

Et comme d'habitude, le site Dealabs a une nouvelle fois coupé l'herbe sous le pied à Sony en dévoilant la liste des jeux offerts aux abonnés PS Plus en juillet 2022. Bien entendu, il conviendra de prendre cette information avec des pincettes, même si Dealabs a vu juste à chaque fuite pour l'instant. Les jeux seraient disponibles dès le 5 juillet 2022.

Voici la liste des jeux PS Plus offerts en juillet 2022

Tout d'abord, les joueurs pourraient mettre la main sur Crash Bandicoot 4 : It's About Time dans sa version PS4 et PS5. Dernier opus de la célèbre saga initiée par Naughty Dog, on retrouve avec plaisir le péramélidé dans une toute nouvelle aventure. Une fois encore, il devra contrecarrer les plans de Neo Cortex pour sauver le monde… Ou les mondes plus tôt, puisque vous serez amenés à explorer d'autres dimensions.

On change totalement d'ambiance et de genre avec The Dark Pictures Anthology : Man of Medan, le premier volet d'une toute nouvelle franchise créée par Supermassive Games, les papas de l'excellent Until Dawn et du récent The Quarry. On retrouve la formule qui a fait le succès du studio : du jeu narratif horrifique où le joueur devra prendre des décisions cruciales qui pourront aboutir à la mort ou non des personnages principaux.

On termine ce tour d'horizon avec Arcadegeddon. Alors, comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'un jeu de tir multijoueur mêlant à la fois du PVE et du PVP. Dans ce titre qui puise son inspiration dans les jeux d'arcade des années 80, vous devrez explorer différents biomes, participer à des mini-jeux, trouver des coffres cachés et vaincre de nombreux boss et ennemis. Un titre parfait pour jouer avec trois amis, si on en demande pas trop.

Source : Dealabs