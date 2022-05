PlayStation Plus : la liste des jeux offerts en juin 2022 probablement dévoilée, God of War en fait partie

Une rumeur affirme que Sony offrira aux abonnés PlayStation Plus un excellent jeu au mois de juin 2022 : God of War. Si elle peut paraitre troublant au premier regard, cette rumeur n’est pas incohérente, car cela servirait de piqure de rappel avant l’arrivée du second volet des aventures de Kratos et Atreus, dont le lancement sur PS4 et PS5 est attendu courant 2022. Les autres jeux seraient Naturo to Boruto : Shinobi Striker et Nickelodeon All Star Brawl.

Sony offre régulièrement des jeux de très bonne qualité aux abonnés à son service PlayStation Plus. Et heureusement, car les jeux offerts chaque mois servent à attirer le chaland. Car l’ajout gratuit de deux ou trois jeux par an dans une bibliothèque permet largement d’amortir le coût de l’abonnement. Ce mois-ci, vous y retrouvez FIFA 22 (sur PS4 ou PS5), référence ultime du football vidéoludique, Tribes of Midgard (PS4 ou PS5), ainsi que le roguelike Curse of the Dead Gods.

God of War serait offert sur PS4 et PS5 aux abonnés PS Plus en juin 2022

Parfois, l’un des jeux offerts est un titre « porte-étendard ». Ce fut le cas en mai avec FIFA 22. Et cela devrait être le cas aussi en juin. Car des rumeurs laissent entendre que Sony offrira le très célèbre God of War à ses abonnés. Oui, LE God of War de 2018, avec Kratos et son fils Atreus. Jeu d’action-aventure avec quelques mécaniques empruntées aux RPG, God of War est sorti initialement sur PlayStation 4. Il a fait l’objet d’un portage sur PC que nous avons testé. Et le résultat est vraiment excellent.

Lire aussi – Nouveau PlayStation Plus : prix, avantages et date de sortie des 3 abonnements

Même si nous mettons quelques pincettes sur cette rumeur, l’arrivée de God of War dans le PlayStation Plus ne serait pas incohérente. D’abord parce que le jeu a déjà bien vécu. Il a fêté le mois dernier ses quatre ans d’existence. Il a été nommé jeu de l’année en 2018 à quatre grandes remises de prix (dont les Game Awards). Il a été vendu à plus de 10 millions d’exemplaires rien qu’en 2018 et il frôle les 20 millions d’exemplaires en août 2021.

Deuxième raison, God of War Ragnarok arrivera cette année. Sur PlayStation 4 ET sur PlayStation 5. Et quoi de mieux pour faire une piqure de rappel que d’offrir le jeu à tous les abonnés PlayStation Plus ? Cela préparera évidemment le terrain pour le lancement de ce nouvel opus qui est en développement chez Sony Interactive Santa Monica (qui a développé le premier volet) et qui a malheureusement été retardé (il devait initialement sortir en 2021 sur PS5).

Deux jeux de combat pour accompagner God of War en juin 2022

Les autres jeux qui devraient être offerts aux abonnés PlayStation Plus en juin 2022, selon la fuite, sont Naturo to Boruto : Shinobi Striker et Nickelodeon All Star Brawl. Le premier est un jeu de combat par équipe avec les personnages de la célèbre licence Naruto. Il déborde de DLC avec des techniques secrètes, des costumes et bien d’autres objets utiles en jeu. Le second est un jeu de combat type « Super Smash Bros » avec les personnages de la chaîne TV. Vous y retrouvez Bob l’éponge, les Tortues Ninjas, les Razmoket, la famille Delajungle et bien d’autres personnages… dont certains sont accessibles qu’en DLC.

Source : AreaJugones