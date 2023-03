Abonnement PlayStation Plus : comment profiter de 88% de réduction maintenant ?

Sony vient de lancer une offre intéressante qui vous permet de vous abonner au PlayStation Plus dès 1 € pour un mois. Toutes les formules font l'objet d'une réduction spéciale allant jusqu'à 88%. On vous dit comment en profiter.

Le PlayStation Plus ou PS Plus pour les intimes, c'est cet abonnement incontournable pour les joueurs PS5 et PS4 qui souhaitent profiter du jeu en ligne, et notamment du multijoueur. Mais le service offre plusieurs autres avantages aux abonnés, notamment depuis que Sony a remodelé son offre en lançant une nouvelle version du PlayStation Plus avec des formules Extra et Premium.

Si vous souhaitez tester le service ou envisagez de prendre un abonnement, c'est le moment d'y aller. Jusqu'au 5 mars, Sony offre jusqu'à 88% de réduction sur les différentes formules. L'abonnement de base s'affiche ainsi à 1 € seulement le premier mois, au lieu de 8,99 €. Cela correspond à une réduction de 88%. La formule Extra quant à elle (formule intermédiaire) passe à 3 € pour un mois, au lieu de 13,99 € (-78%).

Et enfin, la formule Premium qui est la plus complète vous reviendra à 5 € au lieu de 16,99 €, soit 70% de réduction le premier mois. L'offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnements. Si vous avez déjà un abonnement en cours, il est possible de profiter de cette promotion en passant à la formule supérieure.

PlayStation Plus : quelle formule vous convient le mieux ?

La formule “essentiel” de PlayStation Plus est évidemment la moins chère et vous revient exceptionnellement à 1 €. Cet abonnement est suffisant si vous souhaitez simplement profiter du volet multijoueur des jeux PlayStation ou jouer en ligne avec vos amis. L'autre avantage, ce sont bien sûr les jeux PlayStation Plus offerts tous les mois. Et cette formule vous permet aussi de bénéficier de promotions exclusives sur le PlayStation Store, mais aussi du stockage dans le Cloud.

Si vous en voulez un peu plus, l’abonnement Extra du PlayStation Plus offre tous les avantages de la formule de base. Vous bénéficiez en plus d’un accès à un catalogue de 400 jeux jouables localement. C’est en quelque sorte l’équivalent du Xbox Game Pass.

Enfin, la formule PlayStation Plus Premium inclut tous les avantages des offres Essentiel et Extra et vous bénéficiez en plus de 340 jeux rétro accessibles en streaming ou en local. Ces jeux comprennent des titres de la PS1, PlayStation 2 et 3 ou encore de la PlayStation Portable. Vous avez également la possibilité de tester de nouveaux jeux en avant-première en souscrivant à cette formule.