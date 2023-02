PlayStation Plus : voici la liste des jeux offerts en mars 2023

À l’approche de la fin du mois de février, Sony vient déjà d’officialiser la liste complète des jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus en mars 2023. La sélection se montre cette fois-ci particulièrement intéressante.

Après un mois de février qui a vu débarquer Mafia : Definitive Edition ou encore Evil Dead The Game, Sony vient de révéler quels jeux seront offerts aux abonnés PlayStation Plus le mois prochain, en mars 2023.

À partir du 7 mars prochain jusqu’au 4 avril 2023, les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra et Premium pourront réclamer gratuitement trois nouveaux jeux tous aussi intéressants les uns que les autres. Voici la liste complète des jeux :

Battlefield 2042 (PS5/PS4)

Minecraft Dungeons (PS4)

Code Vein (PS4)

DÉCOUVREZ LA LISTE DES JEUX OFFERTS SUR LE PLAYSTATION PLUS EN MARS 2023

Le premier jeu offert de la liste n’est autre que le tristement célèbre Battlefield 2042. Pour rappel, le jeu de DICE avait fait un véritable tollé à sa sortie à cause de nombreux bugs, de cartes trop vides ou encore de fonctionnalités essentielles manquantes. Cependant, Electronic Arts a depuis déployé de très nombreuses mises à jour, et son arrivée sur le PlayStation Plus est donc peut-être l’occasion de lui redonner sa chance.

Ensuite, Minecraft Dungeons. Il s’agit essentiellement la version Minecraft de Diablo. Dans ce jeu, vous devrez vous frayer un chemin à travers des groupes d'ennemis à la recherche de nouveaux butins. Il s'agit d'un jeu coopératif familial idéal pour les enfants, et qui saura ravir les groupes d’amis qui recherchent un jeu sans trop de prise de tête.

Enfin, Code Vein est un jeu génial pour les fans de RPG d’action. Édité par Bandai Namcon, il s'inspire du genre des souls et possède une esthétique animée flashy. Vous évoluerez dans un mode tombé en ruines où un dernier bastion de l'humanité, Vein, a réussi à survivre grâce à ses membres, les “Revenants”. Vous partirez donc en quête de sang et de vérité avec l’un des compagnons choisis parmi les survivants.

Rappelons également que PlayStation a annoncé lors de son dernier State of Play que Uncharted : Legacy of Thieves Collection, Tchia, Ghostwire : Tokyo, Immortals Fenyx Rising et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction rejoindront bientôt tous le catalogue de jeux PlayStation Plus, accessible aux membres Extra et Premium. On vous tiendra évidemment au courant de leur disponibilité.