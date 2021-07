Playstation Now : voici la liste des nouveaux jeux disponibles en juillet 2021

Sony dévoile les jeux qui intègrent PlayStation Now au mois de juillet. Les abonnés pourront s’adonner au très bon God of War, Nioh 2, Red Dead Redeption 2 ou encore l’excellent Judgment. Les deux derniers connaissent d’ores et déjà la date de leur départ, fixée cet automne. Au total, sept jeux rejoignent le service de jeu en streaming de Sony.

Si vous êtes abonnés à un service de contenus par abonnement, que ce soit de l’audiovisuel ou du jeu vidéo, vous savez que la fidélité des clients tient en grande partie au renouvellement du catalogue. Nous rapportons notamment chaque semaine les nouveautés de Netflix et les sorties de Disney+. Et nous relayons chaque mois les nouveautés du Xbox Game Pass et du PlayStation Now.

Aujourd’hui, Sony a justement dévoilé la liste des jeux qui rejoignent son service de jeu en streaming. Ils seront disponibles demain mardi 6 juillet 2021. Ce ne sont pas moins de sept jeux qui rejoignent le service ce mois-ci. Et il y en a évidemment pour tous les gouts : aventure open-world, action RPG, action, sport, enquête musclée… Certains jeux sont des exclusivités PlayStation. D’autres peuvent également être joués sur Xbox ou sur PC.

Red Dead Redemption, Judgment, …

Présentons les sept jeux, même si certains n’en ont pas vraiment besoin. Comme le premier, par exemple : l’excellent Red Dead Redemption 2 de Rockstar, le GTA façon western sorti en 2018. Le jeu est proposé ici avec l’ensemble des DLC, ainsi qu’avec le mode multijoueur, Red Dead Online. Notez qu’il sera disponible jusqu’au 1er novembre. Vous n’avez donc que quatre mois pour en profiter.

Le deuxième jeu non plus de sera pas disponible sur PlayStation Now bien longtemps. Il s’agit de Judgment, développé par Ryo Ga Gotoku, le studio de Sega en charge de la série Yakuza. Judgment mélange des éléments de cette dernière avec d’autres inspirés de la série Ace Attorney de Capcom. Un cocktail génial dont vous ne pourrez profiter que jusqu’au 4 octobre 2021.

… God of War, Nioh 2 rejoignent le PS Now

Le troisième jeu remarquable de cette sélection est God of War. Jeu d’aventure en monde ouvert, il vous propose de suivre Kratos et son fils Atreus dans un nouveau monde peuplé de créature mythologique. Dernier titre qui a su attirer notre attention : Nioh 2, deuxième volet de la série de jeu action saupoudrée d’éléments de RPG. Très beau, très fluide et foudroyant. Les amateurs de sabres apprécieront. Les trois autres titres sont Moving Out, puzzle game à la physique incontrôlable, Jeux olympiques de Tokyo 2020 (titre officiel de la compétition) et Nascar Heat 5 (également jeu officiel de la licence Nascar).