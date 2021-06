Xbox : xCloud est disponible pour tous les abonnés au Game Pass Ultimate sur PC et iOS

La version bêta du service Xbox Cloud Gaming de Microsoft est désormais disponible pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate sur PC, iPad et iPhone, a annoncé hier la société, après avoir été lancée sur ces plateformes sur invitation seulement le 20 avril dernier.

Xbox Cloud Gaming, ou Project xCloud, vous permet de jouer à la centaine de jeux disponibles sur Xbox Game Pass sur un appareil autre qu'une console en les diffusant à partir du cloud, à la manière de Google Stadia et de Nvidia GeForce Now. Désormais, il est possible pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate de profiter de leurs jeux préférés sur le Web, mais aussi sur iOS. Le géant américain s’aligne donc sur ses deux concurrents principaux, qui sont déjà disponibles sur ces plateformes.

Microsoft indique que sur les PC, xCloud est accessible via les navigateurs Edge, Google Chrome et Safari à l’adresse xbox.com/play. De son côté, Apple n'autorise pas les applications natives de streaming de jeux sur iOS ou iPadOS, mais vous serez en mesure d'accéder à xCloud à partir du navigateur Safari.

xCloud est désormais beaucoup plus puissant qu’avant

Alors que xCloud utilisait jusqu’à présent des Xbox One, le service vient de passer à la nouvelle génération. Selon Microsoft, son Xbox Cloud Gaming est désormais alimenté par des consoles Xbox Series X. Cette mise à niveau de ses serveurs offre aux joueurs des temps de chargement plus rapides, plus d’images par seconde, mais aussi des graphismes améliorés.

Pour l’instant, le service est disponible en bêta, ce qui signifie que les joueurs peuvent faire face à d’importants bugs. xCloud est déjà disponible dans 22 pays, mais Xbox prévoit d’ouvrir le service à davantage de territoires dans les mois à venir.

Parallèlement au déploiement du Xbox Cloud Gaming pour tous, Microsoft a annoncé qu'il étendait sa gamme d'accessoires de jeu mobiles « Designed for Xbox » aux appareils iOS, avec plusieurs nouvelles offres disponibles dès aujourd'hui. En effet, ceux qui achètent la Backbone One ou la nouvelle Razer Kishi recevront trois mois de Xbox Game Pass Ultimate.

