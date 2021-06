Microsoft continue de garnir le catalogue du Xbox Game Pass avec de nouveaux titres. Après avoir proposé 20 titres inédits à l'occasion de l'E3 2021, le constructeur envoie une nouvelle fournée contenant notamment Worms Rumble, Need for Speed Hot Pursuit Remastered ou encore le prometteur Iron Harvest.

Microsoft n'a jamais caché ses ambitions concernant le Xbox Game Pass : en faire le Netflix du jeu vidéo. De ce fait, le constructeur ajoute régulièrement de nouveaux titres au catalogue de son service gaming. Après avoir proposé 20 jeux inédits à l'occasion de l'E3 2021, comme l'intégralité des Fallout ou encore Flight Simulator, l'entreprise américaine annonce une nouvelle fournée ce mercredi 23 juin 2021.

Au programme, neuf jeux supplémentaires, disponibles sur les consoles Xbox One/Xbox Series X et Series S, PC et via le Cloud. Notez d'ailleurs que le xCloud permet depuis peu de jouer en 4K 120 FPS, en utilisant la puissance de la Xbox Series X. Commençons donc ce tour d'horizon des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass avec Worms Rumble, le dernier de jeu de baston en date mettant en scène les fameux vers de terre. Le jeu, qui propose des affrontements intenses jusqu'à 32 joueurs, est disponible dès maintenant.

Dès ce jeudi 24 juin, les amateurs de jeux de stratégie pourront se jeter sur le prometteur Iron Harvest. Ce RTS prend place dans une réalité alternative des années 20, tout juste après la fin de la Première Guerre mondiale. “Le jeu vous donne le contrôle de méchas dieselpunk géants, combinant campagnes en solo et en coopération épiques, ainsi que des escarmouches intenses pour les mordus de multijoueur”, précise Xbox.

Quant aux accros à la vitesse, ils pourront poser les mains sur un classique remis au goût du jour : Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Vous connaissez la formule : des bolides à la pelle, et le frisson de devoir échapper aux forces de l'ordre, ou au contraire de devoir prendre tous les risques pour attraper ces fous du volant dans la peau des policiers.

La liste complète des jeux bientôt disponibles sur le Xbox Game Pass

Worms Rumble (disponible)

Need for Speed : Hot Pursuit Remastered (24 juin)

Iron Harvest (24 juin)

Prodeus (24 juin)

Banjo-Kazooiz : Nuts & Bolts (1er juillet)

Bug Fables : The Everlasting Sapling (1er juillet)

Gang Beasts (1er juillet)

Immortal Realms : Vampire Wars (1er juillet)

Limbo (1er juillet)

Source : Xbox