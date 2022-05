Playstation Now : des jeux de baston rejoignent le catalogue en mai 2022

Le Playstation Now accueille son ultime fournée de nouveaux jeux sur son catalogue. En effet, le service de cloud gaming doit fermer ses portes en juin 2022, remplacé par la nouvelle formule du Playstation Plus. Pour l'occasion, Sony a décidé de faire la part belle aux jeux de baston pour ces derniers ajouts.

Comme vous le savez peut-être, le Playstation Now vit ses derniers instants. En effet, le service de cloud gaming de Sony va disparaître au profit de la nouvelle formule du Playstation Plus. Cette refonte du PS Plus entrera en vigueur dès le 22 juin 2022 en France. Il s'agit en réalité d'une fusion entre le PS Plus actuel et le Playstation Now. Les utilisateurs pourront d'ailleurs opter entre trois abonnements différents, dont les prix varient entre 8,99 et 16,99 € par mois.

Le Playstation Now accueille ses derniers jeux

Malgré tout, Sony continue d'ajouter quelques titres au catalogue du Playstation Now en attendant la date fatidique. De fait, les utilisateurs vont pouvoir mettre la main sur quelques jeux supplémentaires en mai 2022, tous jouables depuis ce 3 mai. Notez que le constructeur a fait la part belle aux jeux de baston, avec notamment Naruto Shipppuden : Ultimate Ninja Storm 4. Cet épisode saura ravir les fans du manga, qui pourront découvrir un système de combat entièrement revisité et un mode Histoire complet.

On enchaîne avec Soul Calibur IV, une référence des jeux de combat à l'épée. Ce classique revient dans cet épisode avec de nouvelles mécaniques de combat et des modes de jeu inédits. Cet opus a marqué un tournant pour la série lors de sa sortie en 2008, puisqu'il était le premier à proposer des fonctionnalités multijoueur en ligne. On se souvient également de la présence de quelques VIP de taille, à commencer par Yoda (réservé à la version Xbox 360) et Dark Vador (réservé à la version PS3).

On termine avec Blasphemous, un jeu d'action et de plateforme extrêmement punitif et qui brille grâce à un système de combat intelligent et dynamique. Ce Metroidvania vous invite à explorer un monde hostile, rempli de pièges mortels et de monstres redoutables. Pensé comme un hommage aux premiers Castlevania, ce Blasphemous risque bien de vous donner du fil à retordre. À réserver aux joueurs les plus tenaces et aux amoureux d'expérience old school et sans concession.