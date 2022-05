Sony sur le point de racheter Square Enix, la folle rumeur qui enflamme le web

Après avoir racheté Bungie, Sony pourrait bien jeter son dévolu sur un autre poids lourd de l'industrie vidéoludique. D'après l'insider réputé Jeff Grub, le constructeur japonais pourrait bien se positionner pour racheter Square Enix, les papas de Final Fantasy et d'autres licences cultes.

Comme vous le savez peut-être, Square Enix a occupé la scène médiatique en annonçant la vente de ses studios occidentaux pour un total de 300 millions d'euros. L'éditeur japonais se sépare donc de Crystal Dynamics, le studio à l'origine de la dernière trilogie Tomb Raider, mais aussi de Eidos Montréal, les papas des Deux Ex : Human Revolution et Mankind Divided.

Les deux studios sont également à l'origine du très décevant Marvel's Avengers, un échec aussi bien critique que commercial. Or et d'après l'insider réputé Jeff Grub, la revente de ces studios serait partie intégrante d'une stratégie bien établi de Square Enix. D'après lui, l'éditeur japonais se serait volontairement séparé de ses licences aux ventes décevantes (si on exclut Tomb Raider) pour “se positionner pour une acquisition”. Il poursuit : “Ce genre de deal peut tomber à l'eau ou être complètement chamboulé. Ca arrive tout le temps”, relativise-t-il.

Square Enix, la prochaine cible de Sony pour un rachat ?

Il est vrai que si l'on regarde le catalogue actuel de Square Enix, l'éditeur nippon est resté maître de ses licences fortes, à commencer par Final Fantasy, Dragon Quest, Life is Strange, Just Cause ou encore Nier et Kingdom Hearts. Par ailleurs et selon des déclarations de sources en interne relayées par Jeff Grub, il se pourrait bien que des négociations soient déjà en cours entre Sony et Square Enix. “On entend jamais assez de choses sur les acquisitions de studios pour en parler avec certitude. La grosse rumeur, c'était Sony qui rachetait Square Enix. Mais je ne peux pas le confirmer, et je continue de ne pas avoir assez d'informations”, écrit-il sur Twitter.

Comme il le précise, il est très difficile d'avoir des informations fiables sur d'éventuelles rachats avec leur officialisation pour des raisons légales. Si un telle opération venait à aboutir, Sony pourrait donc proposer en exclusivité les prochains Final Fantasy sur PS5 par exemple. Un argument de plus qui pourrait pousser les joueurs à opter pour la dernière console de Sony plutôt que la Xbox Series X.

Pour rappel, le rachat historique d'Activision-Blizzard par Microsoft a été un électrochoc pour Sony. Peu de temps après, le constructeur nippon a lui aussi commencé à constituer son armée de studios. Cette opération d'envergure a débuté avec l'acquisition de partenaires de longues dates, comme le studio Housemarque Games (Returnal) ou encore Bluepoint Games, les spécialistes du remake HD (Shadow of The Colossus, Demon's Souls). Mais le plus grand coup de Sony réside pour l'instant dans le rachat de Bungie, les papas de Destiny 2 et des premiers Halo.

Source : Jeff Grub via Twitter