PlayStation devient la marque préférée de jeu vidéo des Américains devant Nintendo et Xbox

Selon le classement MBLM 2020 des marques préférées par les Américains, PlayStation surclasse les autres marques de jeu vidéo. Elle est positionnée en 9e place, devant Xbox (14e) et Nintendo (21e). Amazon devient la marque la plus appréciée aux États-Unis, passant pour la première fois devant Apple et Disney.

L’agence de publicité MBLM a publié son classement 2020 des marques préférées des Américains. Un classement qui s’attache à positionner en fonction de l’affection des consommateurs. Il est donc très souvent révélateur des tendances marketing, mais aussi, potentiellement, des intentions d’achat des consommateurs. Car, une marque aimée est une marque qui fidélise plus facilement. Et un client fidèle est un client qui n’ira pas acheter un produit concurrent. C’est bien connu.

À l’heure où se prépare le lancement commercial conjoint de deux nouvelles consoles de jeu, la PlayStation 5 et la Xbox Series X, ce nouveau classement révèle que Sony pourrait connaître un plus grand succès que Microsoft en ce début de nouveau cycle. En effet, la marque PlayStation se hisse à la 10e place du classement, la plus haute qu’elle n’est jamais atteinte. Il s’agit également que la première marque dans le domaine du jeu vidéo. Une place bien meilleure que celle de la marque Sony, positionnée à la 58e place.

Les jeunes Américains préfèrent les jeux vidéo

Microsoft, avec Xbox, et Nintendo suivent à quelques encablures. La marque jeu vidéo de la firme de Redmond atteint la 14e place (la marque Microsoft arrive, elle, en 19e place) et le géant japonais la 21e place. Voilà donc qui est de bon augure pour Sony qui mise gros avec la PlayStation 5, dont vous pouvez retrouvez toutes les informations officielles dans notre dossier complet. Si vous rétrécissez le panel de consommateurs aux adultes de moins de 35 ans, PlayStation arrive même en 1ère position, devant Amazon (2e), Apple (7e), Xbox (9e) et Nintendo (10e).

Toutes catégories confondues, le classement MBLM 2020 connaît de grands changements dans le trio de tête. Disney, 1er en 2019, perd sa pole position. Comme en 2019, Apple perd une place, passant ainsi troisième, et devient la seule marque technologique du Top 10. La première place revient à Amazon qui gagne deux places et devient la nouvelle marque préférée des Américains. C’est la première fois qu’Amazon passe devant Apple et Disney. Netflix est 6e. Samsung est 11e. Google est 15e. YouTube est 16e. Facebook est perdu dans les bas-fonds du classement (86e).