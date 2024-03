Play Store : télécharger plusieurs applications en même temps sera bientôt possible

Google préparerait une mise à jour du Play Store qui permettra de télécharger plusieurs applications simultanément. Une fonction très demandée que la firme a déjà testé il y a plusieurs années, mais sans la déployer au final.

L'un des grands avantages du Play Store de Google, ce sont bien sûr les millions d'applications que le magasin propose aux utilisateurs de smartphones Android. Il est très facile de trouver exactement celle dont on a besoin, et dans les très rares cas contraires, il suffit d'attendre un peu pour qu'elle soit publiée. Mais aussi fourni soit-il, le Play Store manque cruellement d'une fonctionnalité pourtant basique quand on y pense : la possibilité de télécharger plusieurs applications en même temps.

Actuellement, il faut attendre que l'installation d'une appli soit terminée avant d'en lancer une autre. Compréhensible à une époque où les connexions mobiles n'étaient pas très rapides, beaucoup moins aujourd'hui avec la 4G, la 5G et le Wi-Fi. Surtout quand on se rappelle que Google a testé cette fonctionnalité en 2019 déjà. Très attendue, elle n'a finalement jamais été déployée à grande échelle et on n'en a plus entendu parler depuis. Jusqu'à aujourd'hui grâce aux découvertes de assembleDebug, spécialiste de l'analyse des mises à jours d'applications Google.

Google teste le téléchargement simultané sur le Play Store

Dans la version 40.0.13 du Play Store, des flags (drapeaux) spécifiques ont été ajoutés. Il s'agit de fonctionnalités expérimentales qu'il est possible d'activer, sans garantie qu'elles fassent quoi que ce soit. Ici, elles sont fonctionnelles puisqu'elles ajoutent la possibilité de télécharger des applications en parallèle. On peut notamment le voir sur la capture d'écran à gauche de l'image ci-dessous. Google semble avoir limité à 2 le nombre de téléchargements simultanés. AssembleDebug a cependant modifié cette valeur en choisissant 5 et cela a bien été pris en compte. Il est donc possible que la firme augmente la limite à terme.

Il y a cependant une autre limitation. Si plusieurs mises à jour d'applis sont en attente, appuyer sur le bouton Tout mettre à jour ne les lancent pas tant que des applications sont en téléchargement. C'est ce que l'on voit sur la capture d'écran à droite de l'image au-dessus. Impossible de dire si Google va modifier ce comportement, ni même s'il compte cette fois-ci proposer la fonction à tout le monde.