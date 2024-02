Android : ne téléchargez pas ces 5 applications du Play Store, elles contiennent un malware

Une campagne visant à infecter des smartphones via des applications malveillantes est en cours sur le Play Store. 5 applis sont concernées. Ne les téléchargez pas ou désinstallez-les si vous l'avez déjà fait.



En théorie, il n'est pas possible de publier une application infectée par un programme malveillant sur le Play Store de Google. Le magasin Android est étroitement contrôlé par des processus automatisés et des équipes dédiées à la sécurité de la plateforme. Dans les faits, il arrivent que des malwares passent entre les mailles du filet et se retrouvent sur les smartphones de nombreuses personnes. Et ce n'est pas faute d'apporter des modifications au Play Store pour rendre la tâche plus ardue possible aux pirates.

Les chercheurs de Threat Fabric ont justement repéré le retour d'un trojan, ou cheval de Troie sur Android. Il s'appelle Anatsa et il a déjà sévi lors de plusieurs campagnes menées à l'été 2023. Le fonctionnement est le même ici : le malware est conçu pour échapper aux mesures de protection de Google et vole vos informations personnelles. Pour se faire connaître, le programme parvient à remonter les applications qu'il infecte dans les top des nouvelles applications gratuites.

Au total, Threat Fabric estime qu'entre 150 000 et 200 000 personnes sont victimes d'Anatsa en Europe. Les pays touchés sont surtout le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque.

Ces 5 applications disponibles sur la Google Play Store embarquent un malware, faites attention

Voici les 5 applications à ne pas télécharger ou à désinstaller immédiatement le cas échéant :

Phone Cleaner – File Explorer

PDF Viewer – File Explorer

PDF Reader – Viewer & Editor

Phone Cleaner: File Explorer

PDF Reader: File Manager

À l'heure où nous publions cet article, vous ne devriez plus trouver 4 de ces applications, supprimées par Google.En revanche, PDF Reader : File Manager est toujours disponible et il ne faut surtout pas l'installer. Il sera rapidement retiré lui aussi, mais en attendant, n'hésitez pas à prévenir votre entourage si vous pensez que quelqu'un que vous connaissez est susceptible d'avoir téléchargé une ou plusieurs de ces applis.