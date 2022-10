Pixel Watch : une fuite dévoile une autonomie de seulement 24 heures

Un opérateur de téléphonie taiwanais a révélé les détails manquant à la fiche technique de la Pixel Watch. On apprend ainsi que l'autonomie de la première montre connectée de Google aura une autonomie équivalente aux produits concurrents… de l'an dernier.

La Pixel Watch est probablement l’accessoire que les observateurs guetteront le plus lors de la présentation de nouveaux produits de la gamme Pixel.. La première montre connectée de Google attise la curiosité car elle arrive sur un marché très concurrentiel où, pour l’heure, le maître étalon est l’Apple Watch. De nouveaux détails concernant cette montre continuent d’émerger. L’autonomie, l’un des aspects les moins discutés de cet accessoire, est d’une importance capitale, et un FAI mobile taiwanais a révélé des informations à ce sujet sur un groupe Telegram privé.

Les nouveaux détails apparaissent dans une plaquette de pub officielle. La Pixel Watch permettra de recevoir et de passer des appels, d’envoyer et de consulter des emails et des SMS depuis la montre connectée. La glace sera composée d’un verre convexe Gorilla Glass, même si le doute persiste quant à la taille de l'écran, tandis qu’il sera évidemment possible de personnaliser l’apparence du cadran, tout cela nous le savions déjà.

L'autonomie de la Pixel Watch sera de 24 heures, une durée juste moyenne

Ce que nous ne savions pas précisément est l’autonomie de l’accessoire. Une photo nous montrant la Pixel Watch connectée par ce qui semble être une prise USB-C reliée à une rondelle plastique à placer sous la montre, nous annonce que l’autonomie théorique du gadget est de 24 heures. Ce qui semble a priori… décevant. Lorsque l’on sait que la Galaxy Watch 5 annonce une durée de vie de 50 heures et que cette dernière est presque doublée pour la Galaxy Watch 5 Pro, on réalise que les clients pour qui la durée d’utilisation sans charge est importante opteront sans doute pour la tocante sud-coréenne.

Dans ce cas, la Pixel Watch chercherait-elle à concurrencer la montre connectée d’Apple ? Là encore, la cible semble ratée, puisqu’avec le mode Low Power, la Watch 8 promet de tenir 36 heures sans recharge (18 heures en mode normal). Si ce n’est sur le terrain de l’autonomie c’est donc par son design et ses fonctionnalités que la Pixel Watch devra se démarquer. Elles sont pléthore chez Samsung comme chez Apple. Crash detection, santé des femmes, capteurs de santé divers et variés, fonctions fitness, la smartwatch de la firme de Cupertino est un véritable florilège de fonctions toutes plus utiles les unes que les autres. Google a encore quelques jours pour peaufiner son produit : la présentation de la Pixel Watch ainsi que des smartphones Pixel 7 et Pixel 7 Pro aura lieu le jeudi 6 octobre 2022.