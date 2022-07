Wear OS 3.5 et One UI Watch 4.5 se montrent pour la première fois

La prochaine itération de Wear OS, la 3.5 se montre aujourd’hui dans un premier leak. On peut voir les premières images de l’OS avec la surcouche de Samsung One UI Watch 4.5. Cette combinaison devrait équiper les futures Galaxy Watch 5.

Le leaker Evan Blass a en encore frappé. Celui qui se fait appeler Evleaks a publié de nouvelles photos sur son compte Twitter. Cette fois, ce sont des images de Wear OS 3.5 avec la surcouche One UI Watch de Samsung 4.5 qui fuitent.

Comme à son habitude, Evan Blass ne donne que très peu de détails. Tout passe par les visuels. Nous pouvons ainsi admirer l’interface qui devrait équiper les futures Galaxy Watch 5 .

Wear OS montre sa future interface dans ces visuels

Il faut être observateur pour remarquer les nouveautés visuelles de cette itération de One UI Watch 4.5. Premièrement, on remarque l’ajout de cadrans supplémentaires, ce qui fait toujours plaisir. On note une interface repensée pour taper des messages, notamment avec le choix d'écrire son message via un clavier classique, via une écriture manuscrite ou directement à la voix. La nouvelle interface promet d’être beaucoup plus simple à utiliser à ce niveau.

Evleaks montre également d’autres petites choses intéressantes, comme le calibrage des couleurs de l’écran. Nous retrouvons les menus habituels de Samsung et on peut constater que le constructeur nous laisse le choix en ce qui concerne le réglage de l’image, beaucoup plus que sur ses téléphones. Il y a d’autres nouveautés intéressantes, comme de nombreuses options en ce qui concerne l’accessibilité ou encore la possibilité de choisir sa carte SIM lors d’un appel, et ce directement depuis la montre.

Bref, nous n’aurons pas ici une révolution, mais à un ajustement de ce qui se fait déjà chez Samsung. Pas plus de détails pour le moment en ce qui concerne cette version de l’OS, si ce n’est qu’elle est en beta depuis quelques semaines déjà. Les prochaines Galaxy Watch 5, qui pourraient être dévoilées en août en même temps que les nouveaux smartphones à écran pliable, pourraient être équipées nativement de cet OS.

Source : Evleaks