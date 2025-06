Pixel 9 Pro XL : le prix du smartphone Google est en chute libre pour les soldes

Le Pixel 9 Pro XL est victime d'une belle chute de prix pour les soldes d'été. Grâce à un bon plan venant de Bouygues Telecom, vous pouvez économiser près de 590 euros sur l'achat du smartphone Google.

Près d'un an après sa sortie en France, le Pixel 9 Pro XL devient très abordable à l'occasion des soldes d'été 2025. Au cours de l'événement commercial, sur le site de Bouygues Telecom, le smartphone Google incluant 128 Go de stockage est au prix de revient de 615,20 euros au lieu de 1199 euros. Cela représente une réduction de presque 590 euros par rapport au tarif conseillé du produit. À titre d'information, le prix de revient est obtenu grâce à une offre de remboursement de la part de l'opérateur téléphonique (voir conditions).

Dévoilé au même moment que les Pixel 9 et 9 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL est équipé d'un écran Super Actua de 6,8 pouces avec une définition de 1344 x 2992 pixels, une densité de 486 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone haut de gamme de la firme de Mountain View embarque également une mémoire vive de 16 Go de RAM, le processeur Google Tensor G4, une batterie de 5060 mAh avec la charge rapide et le système d'exploitation Android 14.

Du côté de la partie photo/vidéo, l'APN du téléphone est constitué d'un triple capteur arrière de 50 MP (grand angle) + 48 MP (Ultra grand angle) + 48 MP (Téléobjectif x5), et d'une caméra frontale de 42 MP pour la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité inclut le Wi-Fi 7, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Google Cast, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes. Besoin d'en savoir plus ? N'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du Google Pixel 9 Pro XL.