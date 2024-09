Le modèle 256 Go du Pixel 9 devient moins cher que la version 128 Go chez la Fnac ! Le dernier smartphone du géant américain Google bénéficie d'une réduction globale de 300 euros de la part du site e-commerce français.

Près d'un mois après avoir été présenté officiellement par Google, le Pixel 9 fait l'objet d'une offre attractive sur le site de la Fnac. Jusqu'au jeudi 19 septembre 2024, le smartphone Google incluant 256 Go d'espace de stockage est au prix de revient de 699 euros au lieu de 999 euros.

Pour obtenir les 300 euros de réduction, il suffit d'appliquer le coupon PIXEL50 pendant l'étape de la commande et de renvoyer un ancien téléphone afin de bénéficier d'un bonus de reprise de 150 euros.

Concernant les caractéristiques principales du Pixel 9, le smartphone de Google est équipé d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le téléphone de la firme de Mountain View est aussi doté d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, du système d'exploitation Android 15 et d'une batterie Li-Ion de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

Du côté de l'APN, on peut trouver une caméra large de 50 MP, une caméra ultra-large de 50 MP et une caméra frontale de 11 MP. Enfin, la partie connectivité du Google Pixel 9 se compose du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran.