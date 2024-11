Pixel 9 : profitez du Black Friday pour vous offrir le smartphone Google à prix réduit

Voici une très bonne affaire à saisir sur le Pixel 9 ! Dans le cadre du Black Friday, le smartphone Google fait l'objet d'une réduction maximale de 300 euros chez RED by SFR. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

RED by SFR profite de la période du Black Friday 2024 pour permettre à ses clients mobile de s'offrir le Pixel 9 à prix cassé. Jusqu'au lundi 2 décembre prochain, le smartphone Google proposé en quatre coloris au choix est au prix de revient de 599 euros au lieu de 899 euros.

Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de 100 euros, d'une offre de remboursement de 100 euros sur demande et d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 128 Go du Google Pixel 9.

Lancé durant l'été 2024, le Pixel 9 est doté d'un écran OLED de 6,24 pouces avec une définition en Full HD+ de 2424 x 1080 pixels, une densité de 425 ppp et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G4, du système d'exploitation mobile Android 15 et d'une batterie de 4600 mAh avec la charge rapide à 27W.

Concernant la partie APN, les futurs acquéreurs du Google Pixel 9 auront l'occasion de profiter d'une caméra large de 50 MP, d'une caméra ultra-large de 50 MP et d'une caméra frontale de 11 MP. Enfin, la connectivité du Google Pixel 9 est constituée du Wi-Fi 7, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC, de l'USB Type-C 3.2 et d'un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Afin d'en savoir plus, vous pouvez consulter notre article dédié au test du Google Pixel 9.