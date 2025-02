Pixel 8 Pro : le smartphone Google passe sous la barre des 500 € chez Fnac/Darty

Les sites du groupe Fnac/Darty vous donnent la possibilité de faire une bonne affaire sur le Pixel 8 Pro. En ce moment, vous pouvez vous offrir le smartphone conçu par Google à moins de 500 euros.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 8 PRO (FNAC)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 8 PRO (DARTY)

La Fnac et Darty ont pris la décision de s'aligner pour vous permettre d'avoir le Pixel 8 Pro à un prix très intéressant. Disponible dans sa version 128 Go et dans un coloris noir, le smartphone Google est au tarif de 499 euros. En sachant que le prix conseillé est de 1099 euros, l'achat du smartphone chez Fnac/Darty vous donne l'occasion d'économiser 600 euros.

Lancé en même temps que le Pixel 8 au cours de l'automne 2023, le Google Pixel 8 Pro possède un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2772 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone du géant américain dispose aussi d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide, et du système d'exploitation mobile Android 14.

À propos de la partie photo/vidéo de l'appareil, celle-ci comprend un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), un capteur telephoto de 48 MP et un capteur frontal de 10,5 MP. De son côté, la connectivité inclut le Wi-Fi 7, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS. Pour plus de détails, découvrez ou redécouvrez notre article dédié au test du Google Pixel 8 Pro.