AnTuTu dévoile le top 10 des smartphones Android les plus puissants de juillet 2023

Comme chaque mois, AnTuTu partage son classement des smartphones les plus puissants du moment. Au mois de juillet, le top 10 est sans surprise dominé par un appareil destiné aux gamers.

Avec Geekbench, AnTuTu est l’un des benchmarks mobiles les plus populaires. Ce dernier permet de connaître la puissance brute d’un smartphone, et est utile pour se faire une idée de ce que vous pouvez attendre de votre futur appareil. Au mois de juillet, le classement est largement composé de smartphones utilisant la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.

En première position, on retrouve le Nubia Redmagic 8S Pro, le dernier smartphone gaming de la société chinoise. Ce dernier a l’avantage d’utiliser une version overclockée du Snapdragon 8 Gen 2, qui était précédemment connue sous le nom Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy » dans les Galaxy S23. Grâce à son refroidissement actif et sa puce de dernière génération, le smartphone est parvenu à attendre pas moins de 1 633 002 points au mois de juillet 2023, un record.

Lire également – Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 dévoilent déjà leurs premiers benchmarks, voici les résultats

Tous les smartphones les plus puissants de juillet sont chinois

En deuxième position, on retrouve le iQOO 11S, un fabricant issu de Vivo. Le podium compte également le Vivo X90 Pro+, le premier smartphone équipé d’une puce Snapdragon 8 Gen 2, qui n’est malheureusement pas sorti en France.

On retrouve ensuite le iQOO 11 Pro, puis le vivo X90S. Ce dernier est le seul smartphone du classement à utiliser une puce signée MediaTek, la Dimensity 9200+. Vient ensuite l’OPPO Find X6 Pro, qui n’a lui non plus pas été lancé en France contrairement à ses prédécesseurs. Souvenez-vous, Oppo a récemment décidé de quitter l’Hexagone à cause de son procès contre Nokia.

En 7e position se trouve un autre smartphone de Nubia, le Z50S Pro. Il est suivi par le Vivo X Fold 2, le seul appareil pliable du classement. Ce dernier n’est pas sorti en France, mais nous avions pu prendre en main son prédécesseur, le Vivo X Fold.

Vient ensuite le Xiaomi 13 Ultra, le smartphone le plus cher jamais commercialisé par le fabricant chinois en France, puisqu’il est proposé à pas moins de 1499 euros. Enfin, le OnePlus 11 ferme le classement avec ses 1 560 349 points.