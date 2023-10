Pixel 8 et 8 Pro : Google garantit 7 ans de pièces de rechange pour les réparer

Les nouveaux Pixel 8 de Google auront droit à des pièces de rechange pendant les 7 années à venir. Une initiative qui va de pair avec la promesse de 7 ans de mise à jour logicielle.

En parallèle de la course à la puissance, au meilleur capteur photo ou à l'autonomie la plus élevée, les smartphones doivent aussi penser à leur durabilité dans le temps. De plus en plus de mesures sont fixées au niveau mondial pour limiter au maximum le gaspillage électronique et par la même protéger l'environnement. En France par exemple, le bonus réparation va être étendu aux mobiles le 1er janvier 2024. L'Europe elle discute du droit à la réparation depuis le mois de mars.

L'idée est la même : il faut éviter d'avoir à changer de mobile trop souvent. Plusieurs constructeurs se sont emparés du problème et proposent de mettre à disposition des pièces de rechange. C'est par exemple le cas de Google qui a ouvert son programme de réparation l'an dernier, via un partenariat avec iFixit. Plutôt que d'envoyer le téléphone en cas de pépin, vous pouvez commander des pièces et arranger le tout vous-même. La question centrale reste : pendant combien de temps les pièces sont disponibles ?

Les pièces de rechange pour Pixel 8 et 8 Pro seront disponibles pendant 7 ans

Google vient de confirmer que les pièces pour réparer les récents Pixel 8 et 8 Pro seront en stock pendant 7 ans. “Cela fait partie de notre engagement” précise Soniya Jobanputra, directrice de la gestion de produits chez Google. Elle parle du fait que les derniers smartphones de Google profiteront de 7 ans de mise à jour Android. Dans ce cadre, il est logique que la marque veuille assurer la longévité matérielle en parallèle de la logicielle.

Même si ce n'est pas explicitement mentionné, on suppose que c'est toujours iFixit qui assurera la disponibilité des pièces pendant les 7 années à venir. Une excellente nouvelle qui permettra à qui le voudra de faire durer son Pixel 8 ou 8 Pro pendant longtemps. Non seulement il tournera sous la dernière version d'Android, mais en plus il pourra bénéficier d'une batterie neuve par exemple, quand celle d'origine commencera à faire défaut.

