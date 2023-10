Les smartphones pourront profiter du bonus réparation dès le 1er janvier 2024

Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a annoncé que le bonus réparation sera élargi aux smartphone dès 2024. L’enveloppe d’aide est encore à déterminer, mais celle-ci devrait avoir droit à un petit coup de pouce du gouvernement l’année prochaine.

Au 15 décembre 2022, le gouvernement a finalement déployé son bonus réparation, qui, dans une logique de réduction du gaspillage électronique et de protection de l’environnement, vise à soutenir financièrement les ménages souhaitant réparer leurs appareils électroménagers. À l’heure actuelle, l’enveloppe se situe en 10 et 45 euros et, surtout, ne concerne pas encore tous les appareils que l’on peut trouver chez soi — notamment les smartphones, grands exclus de l’opération. Cela devrait toutefois changer dès l’année prochaine.

Dans un entretien à Ouest-France, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, a en effet annoncé un « élargissement » du programme afin de répondre au « démarrage timide » que celui-ci a connu. Cela va ainsi passer par une revalorisation de l’enveloppe pour l’ensemble des appareils, qui va augmenter de 5 €. Certaines catégories, comme les téléviseurs, vont même voir leur bonus doubler. Surtout, les smartphones vont enfin rejoindre le programme, notamment pour la casse de l’écran.

Le gouvernement va vous aider financièrement pour réparer votre smartphone

Néanmoins, il va falloir attendre encore un peu pour connaître le montant de cette aide destinée aux smartphones. « Le montant précis fait encore l’objet d’arbitrages », explique Christophe Béchu avant d’affirmer que le bonus « entrera bien en vigueur au 1er janvier prochain ». En outre, une troisième mesure devrait faciliter la tâche des Français qui souhaitent profiter du dispositif. Les réparateurs agréés seront en effet plus nombreux, passant de 4000 à l’heure actuelle à 7500 l’année prochaine, pour un objectif de 22 000 d’ici la fin 2026.

Pour rappel, vous devez remplir plusieurs conditions pour toucher l’enveloppe d’aide du bonus réparation. Les voici :

L’appareil doit se trouver la liste des appareils éligibles, à retrouver sur ce site

L’appareil ne doit plus être sous garantie

Le coût de la réparation doit être supérieure à l’enveloppe du bonus réparation

Vous devez vous rendre chez un réparateur QualiRépar, à retrouver également sur le même site cité plus haut

Source : Ouest-France