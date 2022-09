Pixel 7 Pro : la fiche technique dévoilée, pas de gros changement en vue

Yogesh Brar, un leaker indien plutôt fiable lorsqu’il s’agit de l’actualité de Google a partagé sur Twitter la fiche technique supposée du futur Pixel Pro 7 de Google.

Le Pixel 7 Pro, le nouveau smartphone haut-de-gamme de la firme de Mountain View, devrait sortir au courant du mois d’octobre, si le calendrier est respecté. Me Brar avait dévoilé hier quelques éléments de la fiche technique du produit vedette de la marque, et l’a complétée aujourd’hui. À moins de trois semaines de sa commercialisation, le Pixel 7 Pro n’a donc presque plus aucun secret pour nous.

On notera donc qu’au niveau matériel, Google a fait le choix de la continuité, voire de l’immobilisme. À en croire la fiche publiée sur Twitter, le module caméra restera le même à l’arrière, avec une lentille d’une définition de 50 Mpx, un grand angle de 12Mpx et une focale longue à 48Mpx (qui pourrait bénéficier d’un nouveau capteur). L’appareil photo à selfies jouira toujours d’une définition de 11Mpx. Les deux modèles de smartphone intègreront la puce de sécurité matérielle Titan M2. Au niveau matériel, il y aura tout de même un gros changement, et pas des moindres, puisque la fuite semble confirmer que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro seront bel et bien propulsés par une puce Tensor G2 de Google. Selon Google, ce dernier offrira des fonctionnalités encore plus utiles et une personnalisation plus poussée pour la photo, la vidéo, la sécurité et la reconnaissance vocale.

Pas de gros changement en vue pour les Pixel 7 et Pixel Pro 7

Les autres spécifications confirment ce dont on se doutait déjà. L’écran OLED de 6,7 pouces aura une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et le Pixel 7 Pro sera doté d’une mémoire vive de 12 Go contre 8 Go pour le Pixel 7. Les clients auront le choix entre 128 ou 256 Go de stockage et la batterie aura une capacité de 5000 mAh. Le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro tourneront bien évidemment sous Android 13.

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient être dévoilés au public dès le 6 octobre prochain et distribués en France dès le 18 octobre. La présentation est titrée “It’s all coming together” (tout se met en place), ce qui laisse penser que la compagnie va tenter d’apporter un peu d’uniformité à sa gamme de produits siglés Pixel. À l’instar du grand concurrent Apple, qui a réussi à créer un véritable écosystème autour de ses gadgets. On peut ainsi s’attendre à voir les nouvelles Pixel Watch et les nouveaux smartphones, mais pourquoi pas aussi, une démonstration de l’intégration de l’intelligence artificielle dans les gadgets de la compagnie.