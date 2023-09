Pixel 6a et 7a : Google vole toujours plus de parts de marché à Apple dans cette région du monde

Google a le vent en poupe actuellement. Les smartphones de la compagnie se vendent bien, très bien même, et tout particulièrement au Japon. Un succès qui rogne sur les parts de marché d’Apple

Les nouvelles en provenance du Japon sont très bonnes pour Google. Les Pixel se vendent si bien au pays du Soleil levant qu’ils viennent empiéter sur les plates-bandes d’Apple. Dans ce pays où les iPhone représentaient 58 % des ventes au deuxième trimestre 2022, la firme de Cupertino a perdu 12 points de parts de marché en un an, à 46 %. Dans l’intervalle, les ventes de Pixel ont augmenté d’autant. C'est peut-être un hasard statistique, mais dans la quatrième plus grosse économie du monde, où les habitants sont férus de technologie, il est difficile de se faire une place aux côtés des iPhone.

Les smartphones les plus vendus en avril 2023 dans l’archipel sont les iPhone 13, 14, iPhone SE, et iPhone 14 Pro. À l’exception de ce dernier modèle, les appareils qui se vendent désormais le mieux se classent dans la catégorie du milieu/haut de gamme. C’est sur ce terrain que Google s’impose peu à peu dans le cœur des Nippons. En effet, un rapport de Counterpoint Research relayé par Bloomberg nous révèle que les Pixel 6a et 7a s'envolent littéralement des étagères.

Les Japonais délaissent les iPhone au profit des Pixel 6a et 7a

Google peaufine toujours plus ses smartphones abordables et performants, à tel point que nous affirmions que le petit Pixel 6a a tout d’un grand. Les consommateurs japonais passent pour être très exigeants et connaisseurs ; le succès des Pixel 6a et 7a est donc une véritable reconnaissance de la qualité des produits de Google. Au-delà de la qualité de leurs produits, c’est surtout leur prix qui a su convaincre les clients.

D’après CPR, dans un contexte économique où le pouvoir d’achat est en forte baisse, les acheteurs se détournent des iPhone, car ces smartphones n'offrent pas le meilleur rapport qualité/prix. Les Pixel 8 seront présentés le 4 octobre, et tout le monde s’accorde à dire que leurs tarifs devraient grimper méchamment. Dans ce contexte, il n’est pas dit que la firme de Mountain View parviendra à surfer sur son succès actuel.