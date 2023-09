Pixel 8 Pro : une prise en main dévoile déjà le vrai smartphone, voici à quoi il ressemble

Avant chaque lancement de produit Google, il faut s’attendre à ce que ceux-ci se baladent dans la nature avant la présentation officielle, et le Pixel 8 Pro n’a pas échappé à la règle. Le smartphone a déjà été pris en main par un internaute.

Le Pixel 6 Pro avait entièrement été dévoilé avant son lancement officiel lors d’une prise en main. Le Pixel 7 Pro avait lui aussi été déballé en vidéo en avance, et plus récemment, c’est le Pixel 7a qui avait fait l’objet de photos volées. Rebelotte avec le prochain Pixel 8 Pro, puisque le smartphone vient d’être dévoilé sur un compte Facebook vietnamien.

Le smartphone est montré sous toutes ses coutures dans son coloris noir « Charcoal ». Ce dernier ressemble beaucoup aux générations précédentes, et sera également disponible pour le Pixel 8 classique. Les photos volées nous confirment tous les changements de design attendus, que Google a d’ailleurs lui-même révélés ces dernières semaines.

Google retrouve l’auteur de la fuite et bloque le smartphone

D’après le leaker vietnamien @VNChocoTaco, connu pour ses fuites concernant les appareils d’Apple, l’internaute qui a partagé les photos du Pixel 8 sur Facebook a rapidement été identifié par l’entreprise.

La tâche n’a pas été bien compliquée, pour l’auteur a tout simplement oublié de flouter certaines parties du smartphone lors de la publication des photos. Son nom, son adresse e-mail et d’autres informations étaient donc tout simplement exposés sur la toile.

Depuis la publication des images, il semblerait que le smartphone a été bloqué à distance par Google, une pratique courante quand l’entreprise s’aperçoit qu’un de ses appareils n’est pas utilisé de manière attendue. On ne sait pas ce qu’il est advenu de l’internaute ayant partagé les images, mais on imagine qu’il ne recevra plus d’autres smartphones de l’entreprise à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, nous savons déjà tout ce qu’il faut savoir au sujet des deux Pixel 8 et 8 Pro, que ce soit leur fiche technique ou leurs tarifs en France, grâce à plusieurs rapports partagés au cours des mois précédents. Mieux encore, on sait aussi que Google va changer sa politique de suivi logiciel, puisque les Pixel 8 et 8 Pro vont profiter de pas moins de 7 ans de mises à jour, un record sur Android.