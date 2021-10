Pixel 6 : le SoC Tensor est moins puissant que l’A12 Bionic de l’iPhone XS

Le SoC Tensor qui alimente les Pixel 6 manque un peu de puissance. D'après un benchmark, le chipset maison de Google est nettement moins puissant que le SoC A12 Bionic qui équipe les iPhone XS. De fait, le processeur ne parvient pas à égaler une puce conçue par Apple il y a a trois ans.

Lors de la présentation des Pixel 6, Google s'est longuement étendu sur le SoC Tensor de ses nouveaux smartphones. C'est la première fois que Google met au point son propre SoC. Conçu avec l'aide de Samsung, le chipset est gravé en 5nm et promet des performances 80% plus élevées que le Snapdragon 765G du Pixel 5. Il embarque deux Cortex X1 à 2,8 GHZ, deux Cortex A76 (moins puissants que l’A78) et quatre Cortex A55.

D'après Google, le SoC Tensor se concentre plutôt sur l'efficacité que sur les performances brutes. De fait, le chipset ne devrait pas s'imposer parmi les plus puissantes puces du marché. D'ailleurs, les premiers benchmarks apparus sur la toile montrent que le SoC Tensor est moins véloce que les puces concurrentes.

Le SoC Tensor des Pixel 6 se fait distancer par une puce Apple vieille de 3 ans

D'après un benchmark réalisé sur Geekbench 5, le SoC Tensor est notamment moins puissant que le SoC A12 Bionic mis au point par Apple. Sortie fin 2018, la puce alimente la gamme des iPhone XS, XS Max et XR. Sur Geekbench 5, le Pixel 6 Pro grimpe à 1012 en single-core et à 2760 en multi-core. De son côté, l'iPhone XS Max, propulsé par la puce A12, monte à 1117 en single-core et à 2932 en muti-core. Annoncé il y a trois ans, l'ancien smartphone haut de gamme d'Apple parvient à offrir des performances brutes plus élevées que le tout nouveau flagship de Google.

De facto, le Pixel 6 Pro, malgré son positionnement haut de gamme, s'avère moins puissant que les iPhone d'Apple, y compris les modèles de génération antérieure, et ce, malgré la présence de 12 Go de mémoire vive. Sur le papier, les smartphones de Google sont moins puissants que les iPhone 13, les iPhone 12, les iPhone 11 et les iPhone XS. En pratique, les algorithmes développés par Google devraient compenser le manque de puissance pure. On vous en dit plus très rapidement dans un test complet.