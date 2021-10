Google assure que le Pixel 6 est 80 % plus rapide que le Pixel 5

Google affirme que le Pixel 6 est 80% plus puissant que le Pixel 5, son prédécesseur milieu de gamme. D'après le géant américain, ce bond des performances est le résultat du SoC Tensor. Le chipset s'annonce sans surprise plus véloce que le Snapdragon 765G de l'an dernier.

L'annonce des Pixel 6 n'est plus qu'à quelques jours d'attente. Alors que le lancement approche, les fuites concernant les nouveaux smartphones de Google se multiplient. Nous avons récemment appris que Google comptait garantir 5 ans de mises à jour Android, que le prix sera moins élevé que prévu et qu'un outil gomme magique intégré permettra d'effacer les personnes et les éléments indésirables sur une photo.

Dans ce contexte, Evan Blass, célèbre informateur du milieu de la technologie, a divulgué des images presse officielles évoquant les atouts des Pixel 6. Ces images ont été partagées initialement par le revendeur britannique Carphone Warehouse. Depuis, elles ont été effacées du site web de l'enseigne. Dans les documents, Google assure sans détour que le Pixel 6 sera 80% plus performant que son prédécesseur, le Pixel 5.

Google tease les performances du SoC Tensor

D'après les assertions de Google, cette hausse des performances est due à l'intégration de son premier SoC maison, la puce Tensor. Gravé en 5 nm, le chipset embarque deux cœurs Cortex-X1, deux cœurs Cortex-A76 et trois cœurs Cortex-A55 et un GPU Mali-G78. De son côté, le Pixel 5 devait se contenter d'un SoC Snapdragon 765G (7nm) de Qualcomm, une puce réservée aux terminaux les plus abordables du marché.

Malgré des performances honorables, le smartphone montrait de gros signes de faiblesse lorsque des jeux plus gourmands étaient lancés. De même, le traitement de l'image était bien plus lent que sur un Pixel 4 avec Snapdragon 855. Plus abordable et moins ambitieux, le Pixel 5 était clairement conçu comme un téléphone milieu de gamme.

Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le Pixel 6, qui s'annonce bien plus premium, soit en mesure de garantir des performances beaucoup plus élevées que son prédécesseur. D'après les premiers benchmarks, Google devrait cependant rester derrière les smartphones les plus puissants du marché, dont les iPhone 13 d'Apple. Le géant de Mountain View devrait compenser grâce à ses algorithmes dopés à l'intelligence artificielle.