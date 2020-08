Pixel 5 : Google miserait sur une batterie 3080 mAh, vers une autonomie aussi mauvaise que le Pixel 4 ?

Le Pixel 5 serait alimenté par une batterie de 3080 mAh, révèle une fuite. Grâce à des optimisations logicielles, Google espèrerait pouvoir compenser la faible capacité de la batterie et éviter la débâcle du Pixel 4, dont l’autonomie est tout simplement catastrophique.

Un leaker du nom de Jason C a partagé de nouvelles informations concernant la fiche technique du Pixel 5 de Google sur son compte Twitter. D’après lui, le smartphone est recouvert d’un écran QHD+ de 6,67 pouces (540 ppi) et alimenté par une batterie de 3080 mAh. Ross Young, analyste réputé, a confirmé une partie des informations de Jason C dans un tweet, corroborant la fuite.

Sur le même sujet : Pixel 5 – il faudra se contenter de la version XL, Google ne veut pas gêner son Pixel 4a 5G

Google hésiterait à intégrer un écran 90 Hz à son Pixel 5

Google miserait donc sur une batterie légèrement plus imposante que celle du Pixel 4. Lancé l’an dernier, le smartphone est alimenté par un accumulateur de 2800 mAh. Couplé à l’écran 90 Hz ultra énergivore, le Pixel 4 s’est rapidement fait remarqué par son autonomie catastrophique. Comme on vous le disait dans notre test, le smartphone ne parvient pas à tenir une journée d’utilisation complète, contrairement à la plupart de ses concurrents.

Pour éviter de répéter l’erreur avec le Pixel 5, Google aurait revu à la hausse la taille de la batterie. Malheureusement, la batterie de 3080 mAh reste bien en deçà des batteries proposées par les smartphones concurrents ou certains modèles récents de Google, dont le Pixel 4a orienté milieu de gamme (3140 mAh).

Pour compenser, la firme de Mountain View s’appuierait sur des optimisations logicielles d’Android et envisagerait de faire l’impasse sur l’écran 90 Hz. En fonction des « performances de la batterie », Google pourrait se contenter d’un écran 60 Hz. Un véritable retour en arrière par rapport à la précédente génération de Pixel.

Aux dernières nouvelles, le Pixel 5 devrait d’ailleurs être amputé de nombreuses fonctionnalités phares des Pixel 4 afin de baisser les coûts de production. Le smartphone serait notamment privé de la reconnaissance faciale 3D et des capteurs Motion Sense. Selon une fuite, le Pixel 5 serait donc un peu moins cher que le Pixel 4. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.