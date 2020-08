Pixel 5 et Pixel 4a 5G : voici la première photo volée des 2 smartphones Google

Le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G s’illustrent dans une première photo volée. Plusieurs semaines avant le lancement, une photo montrant les deux smartphones de Google est apparue sur Reddit. Le cliché confirme plusieurs rumeurs apparues ces dernières semaines. En parallèle, la fuite lève le voile sur plusieurs points de la fiche technique des deux terminaux.

Ce dimanche 23 août 2020, un utilisateur du réseau social Reddit a publié une photo volée montrant le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G côte à côte. Comme prévu, Google mise sur un lecteur d'empreintes digitales au dos, comme sur le Pixel 4a 4G et sur les Pixel 3. L’abandon de la reconnaissance faciale Face Unlock du Pixel 4 se confirme. Sans surprise, on retrouve aussi un bloc photo carré abritant deux capteurs photo et un flash LED.

Sur le même sujet : Google mise sur 128 Go de stockage pour les Pixel 5 et Pixel 4a 5G, c’est déjà mieux

Snapdragon 765G, 8 Go de RAM et batterie de 4 000 mAh…le Pixel 5 se dévoile

Dans la foulée, l’internaute révèle plusieurs informations sur la fiche technique des deux smartphones. Selon lui, le Pixel 4a 5G est alimenté par le Snapdragon 765G couplé à 6 Go de RAM et par une batterie de 3 800 mAh. Sur la face arrière, on trouve un double capteur photo composé d’un objectif principal de 12,2 mégapixels. Dans le trou dans l’écran, Google place un appareil photo de 8 mégapixels. La prise jack est apparement de retour.

De son côté, le Pixel 5 est recouvert d’un écran 90 Hz. Il serait alimenté par un chipset Snapdragon 765G épaulé par 8 Go de RAM et une batterie de 4 000 mAh. Comme les Pixel 4a orienté milieu de gamme, le flagship de Google miserait sur un appareil photo avec capteur principal de 12,2 mégapixels. Á l’avant, on trouverait un appareil photo de 8 mégapixels. Si ces informations se confirment, le Pixel 5 s’annonce très proche des Pixel 4a et très différent du Pixel 4, son prédécesseur.

Pour rappel, Google devrait présenter le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G dès le 30 septembre 2020. Les précommandes pour les deux smartphones 5G débuteraient le 8 octobre 2020. Que pensez-vous du virage opéré par Google avec le Pixel 5 ? On attend votre avis dans les commentaires.