La sortie du Pixel 5 5G aurait été décalée par Google à en croire le leaker John Prosser. La firme aurait décidé de ce report pour les mêmes raisons que le report de la sortie du Pixel 4a : la crise du coronavirus et ses conséquences.

Le leaker John Prosser dont les prédictions se révèlent souvent exactes, estime dans un tweet que la sortie du Pixel 5 sera décalée à l’image de celle du Pixel 4a. Il semble que le leaker fasse une simple observation et ne se base pas pour cette prédiction sur des infos réservées aux initiés.

Google va vraisemblablement repousser la sortie du Pixel 5 car les conditions sont les mêmes

Il explique en effet que le calendrier des sorties des prochains produits Google est chamboulé, et que ce qui est vrai pour le Pixel 4a devrait l’être pour le Pixel 5 : « les calendriers de sortie ont été décalés à cause des conditions de marché – pas à cause de la chaine de production. Les unités sont prêtes à être envoyées ».

Du coup, selon John Prosser « la sortie du Pixel 5 sera vraisemblablement décalée elle aussi ». Ainsi le Pixel 4a serait annoncé le 13 juillet 2020 – on en sait pas si Google en profitera au passage pour également lever le voile aussi sur le Pixel 5. Le leaker donne néanmoins deux dates pour l’arrivée du 4a sur le marché : le 6 août pour la version « Just Black » et le 1er octobre pour la version « barely blue ».

Lire aussi : Pixel 5 – le smartphone haut de gamme aura une fiche technique décevante, car tout a un prix

Pour le Pixel 5, donc, on attend davantage d’informations. Mais le retard serait de un mois ce qui repousserait la sortie à novembre selon le site TuttoAndroid. Mais à l’évidence, on devrait en savoir plus dans les prochains jours. Que pensez-vous de ce report ? Attendez-vous les nouveaux Pixel avec impatience et pourquoi ? Partagez votre retour avec la communauté Phonandroid dans les commentaires de cet article !