Pixel 4a : photos au top, 3 ans de mises à jour… sa durée de vie s’annonce exceptionnelle

Et si le Pixel 4a était le champion de l’autonomie dans le milieu de gamme ? Grâce à une maîtrise imparable de la partie photo, la garantie qu’il recevra 3 ans de mises à jour, et le choix assumé du polycarbonate plus solide que des matériaux pourtant réputés plus Premium, le Pixel 4a coche toutes les cases pour que vous gardiez confortablement ce modèle pendant très longtemps.

Vous cherchez un smartphone dans une tranche de prix raisonnable, que vous prendrez plaisir à garder longtemps ? Le Pixel 4a semble cocher toutes les cases. Son prix est de 349 €, ce qui le compare favorablement à nombre de ses concurrents. Et même si, sur le papier, des modèles comme le OnePlus Nord, vendu 399 €, semblent proposer plus de fonctionnalités, le Pixel 4a a tout du coureur le plus endurant sur cette tranche de prix. Car au-delà de sa fiche technique, il s’agit d’un Pixel de plein droit. Et cela fait toute la différence.

D’abord parce que Google maîtrise parfaitement la partie photo. Le smartphone a beau avoir un unique capteur principal de 12 mégapixels, les algorithmes de photographie computationnelle donnent des résultats époustouflants en toutes conditions de luminosité. Le traitement de la profondeur de champ, qui permet de découper les sujets pour générer le fameux effet Bokeh, est l’un des plus réussi du marché. Ce n’est pas le meilleur Pixel en photo, mais il n’en est clairement pas loin.

La qualité des photos telle que le Pixel 4a la propose aujourd’hui devrait satisfaire tout autant les utilisateurs dans plusieurs années – dans un contexte où ces derniers, de moins en moins impressionnés par les nouveautés incrémentales proposées par les constructeurs, tendent à garder leur smartphone plus longtemps. Ainsi, les nouveautés sont pour beaucoup bien moins importantes qu’une longue prise en charge des mises à jour Android, gage d’interface toujours rafraîchie avec les dernières nouveautés du système, et de sécurité.

Or, Google a déjà annoncé qu’il prendrait en charge le Pixel 4a au moins 3 ans, ce qui est l’une des plus longues prises en charge du marché – si ce n’est la plus longue durée de vie sur le milieu de gamme Android, jusqu’à au moins 2023. L’écosystème Pixel est de facto ce qu’il y a de plus proche des produits Apple sur la durée de vie. Même si ces derniers offrent une prise en charge moyenne de 6 ans, Google a plutôt bonne réputation : le Pixel 2 (2017) dont la durée de vie officielle arrive bientôt à son terme va bénéficier de Android 11, la dernière version disponible, cet automne.

Bref il y a fort à parier que, si vous choisissez ce smartphone, vous n’aurez ni le besoin, ni l’envie de le changer d’ici un an ou deux. Qu’en pensez-vous ? Partagez votre avis dans les commentaires.