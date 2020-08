Pixel pliable, 5a… un document interne de Google révèle l’arrivée de nouveaux smartphones

Un document interne de Google révèle l’arrivée de plusieurs smartphones Pixels inédits, dont un pliable et un futur Pixel 5a. La firme pourrait lancer son Pixel pliable à la fin de l’année 2021.

Après avoir lancé ses Pixel 4 et Pixel 4 XL il y a quelques mois, Google a lancé il y a quelques jours un Pixel 4a. Une version plus light de ses smartphones qui reste tout aussi capable en photo, même si il embarque un processeur nettement moins puissant, et fait l’impasse sur certaines fonctionnalités. La marque avait déjà lancé un Pixel 3a sur le même modèle, et on s’attend donc à ce que Google remette le couvert avec un Pixel 5a quelques mois après le lancement du Pixel 5.

Google devrait bien lancer un Pixel 5a et un Pixel pliable d’ici fin 2021

Or c’est exactement ce que vient de confirmer un document interne de Google repéré par nos confrères de 9to5Google. En fait ce document interne liste des builds Android pour tous les modèles de Pixel, dont les Pixel 4a, 4a 5G et Pixel 5. Or, on y trouve aussi des référence à un Pixel 5a (nom de code barbette) et trois appareils que la marque doit encore annoncer. Ces trois appareils ont pour nom de code Raven, Oriole et Passport.

Or, à en croire 9to5Google, les deux premiers noms de code sont une référence aux Pixel 6 qui sont, en coulisses, déjà en préparation. On comprend pour le troisième, en raison de références croisées, qu’il s’agit en réalité d’un smartphone pliable. Ces trois appareils ont tous la mention « Q4 2021 » ce qui donne une idée de leur fenêtre de lancement (dernier trimestre 2021). Plusieurs intervenants chez Google ont dit et répété leur intérêt pour les smartphones pliables par le passé.

Des références au Pixel 5a sont par ailleurs apparues dans le code source du projet AOSP il y a quelques jours. Ce qui permet de donner du crédit à cette fuite. Pour l’heure, la technologie des smartphones pliables est loin d’être mature, tant du point de vue matériel que logiciel. Google pourrait néanmoins changer cela avec une approche plus simple et intuitive telle que le constructeur l’a montré jusqu’ici avec ses Pixels. Que pensez-vous de l’arrivée d’un Google Pixel pliable ? Partagez votre avis dans les commentaires.