Pixel 4 et 4 XL : Google déploie la dernière mise à jour garantie des smartphones

Alors que les Pixel 7 et 7 Pro arrivent dans seulement quelques jours, Google vient de déployer la mise à jour d’octobre pour tous les smartphones Pixel compatibles, et celle-ci est la dernière à être garantie pour les Pixel 4 et 4 XL.

Comme tous les premiers lundis de chaque mois, Google a commencé le déploiement du correctif de sécurité d'octobre 2022 pour les Pixel 6, 6 Pro, 6a, et tous les téléphones qui couvrent deux générations antérieures. Cela comprend donc également tous les Pixel 5, mais aussi tous les Pixel 4.

D'ailleurs, après l’arrêt du déploiement des mises à jour sur le Pixel 3 au début de l’année 2022, c’est désormais au tour des Pixel 4 et 4 XL d’être abandonné par Google. Cela pourrait être la dernière mise à jour pour le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, à moins que Google ne décide d'offrir une mise à jour de stabilité finale au cours des prochains mois, comme ils l'ont fait avec le Pixel 3a et le Pixel 3 avant eux.

Qu’apporte la mise à jour d’octobre 2022 aux smartphones Pixel ?

Les notes de patch d'octobre sont plutôt légères. Cette mise à jour apporte quelques améliorations et corrections de bugs, à commencer par l'audio. Google a apparemment corrigé le bourdonnement pendant les appels lors de l'utilisation d'un casque filaire. Le patch d'octobre comporte également un correctif pour la notification des contrôles de volume de l'appareil qui ne fonctionne pas dans certaines circonstances.

Elle corrigera également un bug empêchant les téléphones d'afficher les connexions Wi-Fi disponibles dans certaines zones. En dehors de cela, la mise à jour va régler certains des problèmes que différents utulisateurs rencontrent avec la mise à jour Android 13, et en particulier avec les widgets.

La nouvelle mise à jour devrait être déployée sur tous les smartphones compatibles d’ici quelques jours, mais si vous souhaitez la télécharger en avance, les nouvelles builds sont les suivantes, sans mention de versions spécifiques pour les variantes des opérateurs. Google appelle cela la version « globale », elle devrait donc fonctionner pour tout le monde :