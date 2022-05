Les Pixel 3a et 3a XL reçoivent leur dernière mise à jour Android, la fin d’une époque

C’est la fin pour les Pixel 3a et 3 a XL. Les smartphones qui ont largement aidé Google à s’imposer sur le marché recevront leur dernière mise à jour Android ce mois-ci. Un employé de la firme précise qu’un dernier patch sera déployé en juillet 2022 afin de régler les bugs connus à ce jour. Suite à quoi, les téléphones deviendront malheureusement obsolètes.

Le Pixel 3a, ainsi que sa version grand format le Pixel 3 a XL, ont marqué l’histoire de Google dans le monde des smartphones. Premiers modèles du constructeur à véritablement trouver leur public, ils ont réussi l’exploit de faire doubler les ventes de ce dernier par rapport à la génération précédente. Si les téléphones ne se démarquent pas par leur puissance, leur design ou encore leur autonomie, c’est bien au niveau de leur prix qu’ils sont réellement intéressants. Ils sont effet les premiers smartphones abordables de Google qui n’avaient pas à rougir de sa fiche technique.

Pourtant, à l’été 2020, la firme de Mountain View annonce mettre fin à la vente de ses smartphones. À l’approche du Pixel 4a, cette dernière souhaite donner la priorité au nouveau venu. Restait alors aux Pixel 3a leurs 3 ans de mises à jour Android pour rester dans la course. Aujourd’hui, ce cycle touche à sa fin. Google a confirmé que la dernière mise à jour majeure des smartphones a commencé aujourd’hui. Si vous ne l’avez pas encore reçu, cela n’est désormais plus qu’une question de jours. Les smartphones seront alors les plus anciens de la marque à obtenir Android 12.

C’est la fin pour les Pixel 3a et 3 a XL

Pour autant, cette dernière ne sera pas officielle la dernière que les Pixel 3a recevront. En effet, un employé de Google précis qu’une toute dernière update sera disponible d’ici juillet 2022. Il s’agira alors de corriger les derniers bugs connus sur les smartphones, avant de les laisser tomber dans l’oubli. Rappelons en effet que le cycle de mise à jour de sécurité est le même que pour les mises à jour majeures, c’est-à-dire 3 ans.

Sur le même sujet — Pixel 5a, Pixel 3a : la mise à jour de mars 2022 bloque les paiements sans contact de certains smartphones

Difficile pour le moment de connaître la date exacte de déploiement pour cette dernière update, mais il probable qu’il faille au moins attendre le début de l’été avant de la voir débarquer. Comme toujours, celle-ci ne signifiera pas que les Pixel 3 a et 3 a XL ne fonctionneront plus d’un coup. En revanche, faute de mises à jour de sécurité, ils seront beaucoup plus sujets aux malwares et aux cyberattaques, rendant leur utilisation particulièrement dangereuse.

Source : Android Police