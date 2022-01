Le Pixel 3 n’est plus mis à jour par Google, seulement trois ans après sa sortie

Sur ses Pixel, Google promet des mises à jour pendant trois ans. Toutefois, cette politique montre très vite ses limites : le Pixel 3, sorti fin 2018, est d’ores et déjà obsolète. La firme de Mountain View doit il revoir la manière dont il gère ses smartphones dans le temps ?

Google abandonne-t-il trop vite ses smartphones ? Sur sa gamme Pixel, les mises à jour d’Android sont en effet promises pendant trois ans. Ensuite, votre terminal est bon pour être changé si vous tenez à avoir les dernières versions d’Android. Un délai trop court ? Par exemple, le Pixel 3, sorti en 2018, est maintenant obsolète.

C’est Aaron Gordon du site Vice qui pointe le problème du doigt. Dans un éditorial, il s’insurge du fait de devoir changer de smartphone alors que son Pixel 3 fonctionne encore très bien et qu'il lui convient encore. Il est vrai que trois ans, c’est peu.

Google assume la durée de vie de trois ans de ses téléphones

Aaron Gordon a donc demandé des explications à Google sur ce délai arbitraire. La réponse de la firme de Mountain View n’est pas vraiment encourageante :

« Nous pensons que trois ans de mises à jour de l’OS et de sécurité apportent toujours une excellente expérience sur les terminaux ».

C’est un peu rageant pour les possesseurs de Pixel 3. C'est d'autant plus frustrant que les utilisateurs se dirigent en général vers cette gamme pour être constamment à jour sur Android.

A lire aussi – Test Google Pixel 6 Pro : le meilleur smartphone Android de l’année

Google semble avoir compris que ce laps de temps était trop juste. En effet, sur les derniers Pixel 6, la promesse a été poussée de 3 à 5 ans de mises à jour. Les nouveaux smartphones seront donc obsolètes en 2026. Ce choix de rallonger le support pourrait aussi être dû à la présence d’un processeur maison (le Tensor) plus apte à durer dans le temps qu’un SoC Qualcomm.

Quoiqu’il en soit, le Pixel 3 n’est donc aujourd’hui plus mis à jour. Vous pouvez certes continuer à l’utiliser si vous en avez un, mais vous n’aurez plus les derniers update d’Android en plus des MàJ de sécurité, tout de même importantes. Une situation qui concerne beaucoup d'utilisateurs.

Source : Vice