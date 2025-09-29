Pixel 10 : Amazon baisse le prix du pack smartphone + Pixelsnap + Pixel Buds A-Series

Le Pixel 10 fait l'objet d'une bonne affaire à saisir chez Amazon ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée très limitée, le dernier smartphone Google accompagné d'une coque Pixelsnap et des écouteurs Pixel Buds A-Series bénéficie d'une double réduction.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Vous avez exactement jusqu'à ce mardi 30 septembre 2025 inclus pour profiter d'une double réduction sur l'achat d'un pack contenant notamment le Pixel 10 sur la plateforme espagnole d'Amazon. Proposé en quatre coloris au choix, le smartphone Google fourni avec une coque Pixelsnap et des écouteurs Pixel Buds A-Series est au tarif précis de 791,56 euros au lieu de 1 018,10 euros.

La réduction de presque 227 euros se fait grâce à une remise immédiate de 12% de la part du site e-commerce et à une remise de 100 euros lorsque le pack est ajouté au panier. Pour information, des frais de port supplémentaires à hauteur de 5,31 euros sont appliqués au moment de l'étape de la commande. Au total, l'ensemble revient à 796,87 euros.

Le Google Pixel 10 et ses points forts

Officialisé par Google au cours du mois d'août 2025, le Pixel 10 dispose d'un écran OLED de 6,3 pouces avec une définition de 2424 x 1080 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une densité de 422 ppp. Le smartphone du géant américain est aussi équipé d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, du processeur Google Tensor G5, d'une batterie de 4970 mAh avec la charge rapide à 30 W, ainsi que du système d'exploitation mobile Android 16.

L'APN du Pixel 10 de Google inclut un triple capteur de 48 + 10,8 + 13 MP et une caméra frontale de 10,5 MP pour la la prise de selfies. Quant à la connectivité, celle-ci comprend le Wi-Fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 6, le GPS, le NFC, l'USB Type-C 3.2 et un capteur d'empreintes digitales sous l'écran. Pour plus d'informations ou de détails sur le smartphone, vous pouvez jeter un oeil à notre article dédié au test du Google Pixel 10.