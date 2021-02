Photo : les capteurs selfie 100 Mp arrivent, mais est-ce bien raisonnable ?

Les capteurs selfie pourraient prochainement atteindre 100 Mp et plus. Une définition qui arrive à peine sur les capteurs principaux des smartphones. La course aux mégapixels sur les capteurs selfie pose tout de même question : pour quoi faire, et surtout qui appréciera de voir en haute définition tous les défauts de la peau du visage ?

Les capteurs photo de plus de 100 Mp ont récemment fait apparition dans les smartphones. On retrouve ce type de capteur dans des smartphones comme le Xiaomi Mi Note 10, ou le Samsung Galaxy S210 Ultra. Comme la technologie commence à être mature, on devrait rapidement le voir arriver dans de nombreux smartphones concurrents. Dans ces deux cas on a du 108 Mpx…. Même si à bien y regarder, on peut se demander à quoi servent autant de pixels dans un capteur aussi petit.

Avoir plus de pixels ne signifie en effet pas que vous aurez nécessairement une meilleure qualité d'image. D'ailleurs, si on passe dans le monde des appareils photo professionnels, on se rend très vite compte que ce n'est pas le nombre de pixels qui importe, mais leur taille, En effet, plus on augmente la densité de photosites dans un même espace, moins de photons peuvent les atteindre.

Capteurs photo de 100+ Mp : gare à la course à l'échalote

C'est pourquoi les meilleures options dans les appareils photo professionnels ne cherchent pas à vous impressionner avec un nombre de mégapixels, mais avec la taille du capteur proprement dit. Ainsi le Canon EOS R5, l'une des meilleures options du moment, n'embarque “que” 45 Mp – mais dans un format “Full Frame” ce qui maximise leur taille. Pourtant, il serait injuste de dire que plus de 100 Mp dans un smartphone ne servent à rien.

Les smartphone prennent en effet des photos différemment des appareils photo numériques professionnels. Ils font beaucoup de retraitement à la volée, ce que l'on appelle la photographie computationnelle. Les capteurs de plus de 100 Mp peuvent en outre traiter les photosites adjacents comme un seul pixel pour réduire artificiellement la définition du capteur tout en augmentant la quantité de lumière. Grâce à cela votre smartphone peut ainsi délivrer des clichés précis et étonnamment lumineux.

Evidemment avoir 108 Mp peut aussi délivrer un avantage lorsqu'il s'agit de zoomer dans l'image. Mais cet avantage n'apparaît que dans de bonnes conditions de luminosité, et autrement, la qualité des images peut être proche voire indiscernable des clichés issus de capteurs de définition moindre. Or, ce type de capteurs qui a déjà un intérêt discutable dans les ensembles de capteurs principaux de certains smartphones haut de gamme doit prochainement débarquer… côté selfie.

Le leaker chinois Digital Chat Station l'affirme, bien que l'on a du mal à comprendre l'intérêt d'une définition aussi élevée dans un capteur selfie. Il est en effet fréquent que les utilisateurs se plaignent de la définition trop élevée de leur capteur selfie – et c'est d'ailleurs à cause de cela que la plupart des constructeurs appliquent un filtre lissant sur les photos du capteur. Reste à savoir quelle marque va oser ouvrir le bal – et surtout si cela délivrera de vraies améliorations dans les photos basse luminosité.

Source : Android Authority