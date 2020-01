Huawei et Honor travaillent depuis longtemps avec Sony sur la partie photo. Or, des infos du côté d’Honor et de Sony suggèrent que les trois constructeurs resteront, contrairement à Xiaomi et Samsung, à l’écart de la course aux mégapixels en 2020. Honor en particulier, explique qu’au-delà de 100 mégapixels, il n’est plus possible d’avoir des photosites suffisamment gros pour capter assez de lumière. Les trois groupes semblent ainsi davantage miser sur une hausse de la taille des photosites au-delà du micron.

Xiaomi a lancé un Mi Note 10 avec un capteur photo 108 Mpx et on s’attend en 2020 à ce que Samsung suive avec au moins un Galaxy S20 doté d’un capteur photo de 100 Mpx. Après des années d’accalmie, la course aux mégapixels dans les smartphones semble donc bel et bien avoir repris de plus belle. Néanmoins, est-ce bien raisonnable ? Un capteur avec une définition accru est-il forcément meilleur ? Ces deux questions semblent en ce moment beaucoup diviser l’industrie. A tel point que deux camps semblent se former. Honor est clairement partisan d’une stratégie différente.

Mieux vaut des pixels plus gros que plus de pixels

La filiale de Huawei explique dans une interview reprse dans article du blog chinois MyDrivers : « lorsqu’on atteint 100 Mpx il est difficile de dépasser une taille de 0,8 µm pour les photosites. Nous pensons avec Sony qu’une taille de pixels de 1 µm ou davantage assurera la sensibilité et la qualité d’image haut de gamme requise. En 2020, notre flagship fera résolument le choix de photosites plus grands ». Honor et Huawei font partie du même groupe. Et le blog MyDrivers s’attend donc à ce que Huawei suive exactement la même voie.

Le site explique que « la prochaine génération de flagship Huawei P40 utilisera cinq capteurs photo. Le capteur principal est un capteur 52 Mpx Sony customisé ». La taille physique du capteur serait de 1,33″ pour justement avoir des pixels les plus gros possibles et capter davantage de lumière en photo comme en vidéo. Le site note en outre que si des rumeurs parlaient d’un nouveau capteur Sony de 100 Mpx à sortir en 2020, cette fuite ne s’est pour l’instant concrétisée par aucune info solide. Sachant que Samsung fabrique déjà des capteurs 108 Mpx depuis le mois d’août 2019, Sony ne semble ainsi effectivement pas pressé de suivre la même direction.

Source : MyDrivers