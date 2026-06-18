Phonandroid : mais quel est donc ce nouveau bouton qui s’est invité en bas de nos articles ?

Pour Phonandroid, cette année se place sous le signe de la nouveauté. Lifting bienvenu, accueil d’une nouvelle rubrique… Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Il est désormais temps d’accueillir un nouveau bouton sur le site – et ce n’est pas n’importe lequel : il offre un accès simplifié à l’actualité tech. Faisons les présentations.

2026 est décidément l’année du renouveau pour notre site. Au début du mois de février, Phonandroid s’est refait une beauté, après plus de quinze ans d’existence. Cette refonte s’est accompagnée de l’arrivée d’une nouvelle catégorie, la rubrique « Bien-être / santé numérique ».

Et nous vous le disions : nous n’avons de cesse de nous améliorer. C’est pourquoi une nouveauté fait déjà son apparition sur le site. Les plus observateurs auront en effet repéré un bouton inédit, venu se nicher tout à droite des boutons de partage en bas des articles. Ce bouton, estampillé d’un G, est notre solution inédite pour vous faciliter l’accès à l’information, afin que vous restiez toujours à sa pointe.

Voici à quoi sert ce nouveau bouton mystérieux en bas des articles de Phonandroid

Ce bouton renvoie sur le « Profil Éditeur Discover » de Phonandroid. Concrètement, cette page fait office d’agrégateur de toutes nos dernières publications pour que vous n’en manquiez plus aucune, que ce soit sur le site, mais également sur tous nos réseaux sociaux.

En accédant à cette page, vous retrouvez en effet plusieurs onglets : Facebook, YouTube, X (Twitter), Instagram et Articles. L’idée : vous laisser le choix sur la façon dont vous vous informez.

Petite astuce : plutôt que de constamment appuyer sur le bouton en forme de G en bas d’un article, vous pouvez très bien enregistrer cette page en tant que Favoris en appuyant sur l’icône en forme d’étoiles de votre navigateur.

Cette page, que ce soit sur mobile ou sur un ordinateur, contient également un bouton Suivre sur Google : il suffit d’appuyer dessus pour mettre en avant nos publications dans votre flux Discover.

Juste en dessous se trouvent des boutons de redirections vers nos différents réseaux sociaux (X, Facebook, LinkedIn, Instagram). Là encore, n’hésitez pas à vous abonner (et à activer les notifications) pour retrouver nos dernières actualités dans votre fil.

Les autres solutions pour ne jamais manquer une nouveauté tech grâce à Phonandroid

Mais il existe également d’autres façons de rester à la pointe de l’information tech grâce à Phonandroid.

Premièrement, si vous avez l’habitude de vous informer avec Google Actualités, vous pouvez suivre Phonandroid en tant que « Source » d’information. Voici comment procéder sur mobile :

Ouvrez l’application Google Actualités

Dans la barre de recherche, tapez « Phonandroid »

Appuyez sur l’icône Favoris (la petite étoile) en haut à droite de l’écran

Le tour est joué ! Vous retrouverez nos articles dans l’onglet Favoris, en bas de l’écran.

Et si jamais vous préférez vous informer sur le web, la marche à suivre est tout aussi simple :

Saisissez « Google Actualités » dans la barre de recherche de votre navigateur préféré

Ouvrez la page correspondante

Dans la barre de recherche, tapez « Phonandroid »

Appuyez sur l’icône Favoris (la petite étoile) en haut à droite de l’écran

Vous nous retrouverez ensuite dans l’onglet Suivi, en descendant jusqu’à la section Sources.

Autre moyen pour rester informé grâce à Phonandroid : vous abonner à notre newsletter et pour cela, rien de plus simple puisque c’est possible directement depuis cet article. Voici la marche à suivre :

Activez l’interrupteur « Je m’abonne aux Infos à ne pas rater » situé sous le titre

» situé sous le titre Entrez votre adresse e-mail

Appuyez sur le bouton « Je m’abonne»

Vous recevrez ensuite un e-mail de confirmation de votre abonnement. Autre façon de vous inscrire à notre lettre d’information : saisir votre adresse e-mail dans la section « Garder une longueur d’avance sur la tech » (à droite, en haut de la page sur un ordinateur ; tout en bas de la page sur mobile).

Avec tout ça, vous devriez toujours être à la pointe de l’information sur la tech.

Un grand merci de nous lire !