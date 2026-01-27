Préparez-vous : une grosse nouveauté vous attend très bientôt sur Phonandroid !

Quelque chose de nouveau se prépare sur Phonandroid. Quelque chose de “vraiment” nouveau ! Restez connecté, car le lancement est imminent.

Lancé il y a maintenant plus de 15 ans, Phonandroid a su se faire une belle place dans le paysage high-tech. Et nous en sommes fiers, mais nous sommes aussi conscients qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour remplir toutes vos exigences.

Initialement dédié à l'actualité, aux tests et aux tutoriels du monde Android, le site a beaucoup évolué et sa ligne éditoriale a changé en conséquence. Certes, Android reste notre thématique chouchou (quoiqu'au sein de la rédaction, on entend tous les sons de cloche). Mais nous abordons aujourd'hui des sujets aussi divers que la mobilité urbaine, l'espace, le gaming, la cybersécurité et très prochainement… Chut, c'est secret ! Mais oui, vous avez bien lu : une nouvelle rubrique va bientôt s'ajouter au site.

Toutes les équipes se sont mobilisées pour vous préparer cette nouveauté

En dehors de la création d'une nouvelle rubrique, comme évoquée précédemment, une autre nouveauté vous attend. Et elle est de taille. Nos équipes travaillent dessus depuis des mois et si nous ne vous vous avons rien dit jusqu'à présent, c'est pour vous en réserver la surprise. Et croyez-nous sur parole, la surprise en question en vaut la peine. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est promis, juré… (vous connaissez la suite).

Pour le moment, nous ne vous en disons pas plus et vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour découvrir ce que nous vous réservons. Plus précisément, rendez-vous le 3 février prochain. Synchronisation des montres, que le compte à rebours commence !