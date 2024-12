Philips Airfryer L series 5000 : vite, la friteuse sans huile passe à prix sacrifié pour le Cyber Monday !

C’est le dernier jour pour profiter des bons plans du Black Friday. Demain, il sera trop tard. Vous cherchez une excellente friteuse sans huile ? Le Philips Airfryer L series 5000 est à 89,99 € seulement sur Amazon. Profitez-en !

Cette année, les promotions du Black Friday se prolongent avec le Cyber Monday. Vous souhaitez acheter un Airfryer ou l’offrir à l’un de vos proches pour les fêtes de fin d’année ? C’est le bon moment pour craquer ! Le Philips Airfryer L series 5000 est actuellement à 89,99 € au lieu de 129,99 € sur Amazon. C’est un excellent prix pour ce modèle avec une contenance de 4,1 litres. Mais attention, les stocks partent vite !

Les Airfyers ont réussi à s’imposer dans nos cuisines en proposant une alternative plus compacte et efficace qu’un four électrique, et plus saine qu’une friteuse traditionnelle. Comme son nom l’indique, le Philips Airfryer L series 5000 dispose d’une large capacité. Dans sa cuve de 4,1 litres, vous trouverez un panier supportant 0,8 kg vous permettant de cuire des frites mais aussi des pilons de poulet, des légumes et mêmes des gâteaux.

Il dispose de 13 modes de cuisson qui vous donnent la possibilité de cuisiner une grande variété de plats. L’écran tactile vous permet aussi de choisir parmi les 7 programmés préréglés pour lancer la cuisson à l’aide d’une simple pression.

En connectant votre appareil à l'application HomeID à l’aide du Wifi, vous pouvez suivre la progression de la cuisson de n’importe où avec votre smartphone.

Avec la technologie Rapid Air, la chaleur circule uniformément dans la machine pour une cuisson optimale à 360°. L’air chaud qui tourbillonne fait croustiller l’extérieur et fondre l’intérieur de vos aliments avec peu de matière grasse.

Grâce à ses dimensions compactes, vos cuissons sont plus rapides et économes en énergie. Enfin, comme toutes les pièces sont amovibles, vous pouvez facilement les retirer pour les passer au lave-vaisselle.