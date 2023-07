Peugeot, Citroën, Opel : la livraison des voitures électriques prend du retard, voici pourquoi

Que ce soit chez Peugeot, Citroën, Opel ou encore Jeep, la livraison des voitures électriques prend du retard. La cause ? D'énormes difficultés pour l'usine de Trémery de fabriquer le nouveau bloc moteur électrique de 156 ch, utilisé sur de nombreux modèles du groupe Stellantis.

Que partagent la future Peugeot e-208 restylée, la Citroën DS3 E-Tense, la Jeep Avenger, l'Opel Mokka-e ou encore la récente Peugeot e-2008 remaniée ? Ces voitures électriques du groupe Stellantis sont toutes équipées du même bloc moteur électrique de 156 chevaux.

Nous l'avons évoqué dans nos colonnes en novembre 2022, cette nouvelle motorisation 156 ch/51 kWh permettra à la Peugeot e-208 (2023) d'atteindre les 400 km d'autonomie. Attendue à l'origine pour mars 2023, la marque au Lion a été contrainte de reporter le début de la production de sa citadine électrique en novembre 2023.

Un seul moteur pour trop de modèles différents

Pourquoi cela ? Les énormes difficultés rencontrées sur les chaînes de production de l'usine de Trémery (Moselle) pour fournir les différents constructeurs de Stellantis avec ce nouveau bloc. Pour cause, ce moteur équipe désormais la quasi-totalité de la gamme électrique du groupe Stellantis. Si la mutualisation a du bon (réduction des coûts de fabrication et des délais), elle montre clairement ses limites dans une telle situation.

Pour soulager un minimum la pression sur les épaules des salariés de Trémery, Peugeot a donc pris la décision de décaler l'entrée en production de la e-208 revisitée. Mais ce n'est pas tout. Depuis mars 2023, la marque au Lion a également décidé de remettre au catalogue la e-208 version GT avec la précédente motorisation de 136 chevaux.

L'ancienne motorisation fait son retour pour soulager la pression

Cette mesure d'urgence permet à Peugeot de satisfaire les clients qui souhaitent obtenir une e-208 dans les plus brefs délais, quitte à sacrifier un peu d'autonomie. En effet, ce bloc est équipé d'une plus petite batterie (50 kWh), ce qui limite l'autonomie à 360 km.

Mais quid des clients qui sont déjà passés à la caisse pour obtenir cette version remaniée de la citadine électrique ? Pour eux, deux solutions se présentent :

annuler la commande

opter pour une e-208 d'ancienne génération de 136 ch (avec option de charge 11 kW à 400 €)

Si la seconde option semble tentante pour les plus impatients, notez que la facture s'élève à 40 400 € (avant la déduction des aides de l'Etat). Soit le même prix que la future e-208… Pour aider à mieux faire passer la pilule, le constructeur offre un avoir de 500 €. Quoi qu'il en soit, le report de l'entrée en production de la e-208 devrait permettre de diminuer la pression sur les lignes de Trémery, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Avec autant de modèles équipés de ce même moteur, les retards de livraison vont persister.

Source : L'Argus