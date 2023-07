Android Auto : un nouveau bug empêche les utilisateurs d’envoyer des messages

Android Auto est de nouveau frappé par un bug très handicapant. Ce dernier empêche en effet les utilisateurs d’envoyer un message à l’aide de Google Assistant, donc en passant par une commande vocale. L’écriture se déroule correctement, mais impossible de transférer le texte à son destinataire.

On le sait, envoyer des messages au volant est une très mauvaise idée. Néanmoins, grâce au développement de la reconnaissance vocale et à des outils comme Google Assistant, il est tout à fait possible de lire — ou du moins, d’écouter — puis de répondre à texto reçu en plein trajet en voiture. Android Auto, notamment, propose une intégration bien pratique de Google Assistant, capable notamment de remplir ces deux tâches.

Seulement voilà, il arrive que le service tombe en panne. Android Auto n’est pas immunisé contre les bugs, loin de là, et certains peuvent même s’avérer particulièrement handicapants. On pense notamment à ce souci technique qui a empêché les utilisateurs de connecter leur smartphone en sans-fil au système d’exploitation. Cette fois, vous l’aurez compris, il prive ces derniers d’envoi de messages pendant la conduite.

Android Auto de nouveau victime d’un bug qui frappe l’envoi de messages

Le bug en question est pour le moins spécifique. En effet, si vous tentez de répondre à un proche au sein d’une conversation déjà existante, celui-ci ne devrait en théorie pas se manifester. En revanche, si vous tentez de créer une conversation, Google Assistant refusera tout bonnement de s’exécuter. Qui plus est, celui-ci est particulièrement pernicieux puisqu’il ne se manifeste qu’à la fin du processus.

Ainsi, tout fonctionne correctement lorsque vous écrivez le message à l’aide de la dictée vocale. En revanche, Google Assistant se bloquera sans raison apparente lorsque vous lui demanderez d’envoyer ce dernier. À la place, celui-ci vous demandera de répéter votre requête à l’infini. Pour l’heure, aucune solution, même temporaire, ne semble exister. Il ne reste donc qu’à attendre patiemment un correctif de la part de Google, qui, espérons-le, ne devrait pas trop tarder.

