Peugeot 308 : découvrez les toutes premières images de la berline compacte !

La Peugeot 308 doit être présentée officiellement le 18 mars 2021. Seulement, la publication de plusieurs images volées nous permet de découvrir le design de la nouvelle berline compacte du constructeur.

Tandis que la présentation officielle de la Peugeot 308 est toujours attendue pour le 18 mars 2021, le constructeur va devoir s'occuper de quelques fuites. En effet, nos confrères du site Motor1 ont reçu plusieurs photos volées de la nouvelle berline compacte de la marque au Lion. Cette Peugeot 308 de 3e génération arbore en premier lieu une face avant au design inédit.

On retrouve en effet une calandre composée de fines lamelles du plus bel effet, tandis que le nouveau logo de Peugeot trône en son centre. Il est vrai que ce Peugeot 308 partage de nombreux éléments de design avec de récentes créations de Peugeot, comme la 3008 électrique par exemple. Ces phares en forme de larmes sont de nouveau présents, tout comme ce capot courbé et bombé.

Un design hybride entre la 3008 et les anciennes 308

De profil, la nouvelle Peugeot 308 puise son inspiration dans les précédents modèles de 308. Elle paraît toutefois bien plus agressive et musclée que les premières versions. Cette peinture verte de toute beauté y joue évidemment pour quelque chose, tout comme ses jantes provocantes, mais parfaitement dimensionnées.

Les photos reçues par Motor.Es ne dévoilent pas la partie arrière du véhicule malheureusement. Il faudra donc attendre la présentation officielle de la nouvelle Peugeot 308 ce 18 mars 2021 pour la découvrir. Pour rappel, le constructeur français compte décliner la 308 sous trois formes de carrosseries différentes : une berline, un break, et un crossover (une première pour la marque). Elle sera disponible seulement avec une motorisation essence, hybride rechargeable et électrique. Pas de diesel.

Logique, lorsque l'on sait que Peugeot a annoncé la fin de ses moteurs thermiques pour 2030. Doucement, mais sûrement, le constructeur commence à retirer le diesel de l'équation, au profit de motorisations plus écologiques. D'ailleurs, la marque a récemment fait savoir que les prochains modèles de Peugeot 208 seront 100% électriques.

Notez que cette nouvelle 308 serait basée sous la plateforme EMP 2. Concernant la motorisation hybride rechargeable, elle serait composée d'un 4 cylindres 1,6 litre accompagné d'un moteur électrique de 225 ch. La batterie de 13,2 KWh offrirait une autonomie de 50 km. Le rendez-vous est pris le 18 mars 2021 pour s'en assurer ou non.

Source : MotorES