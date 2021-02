Peugeot : voici le nouveau logo du constructeur de voitures

Peugeot vient de lever le voile sur son nouveau logo. Le constructeur automobile français reprend sans surprise le légendaire lion, présent depuis les années 1950. Par contre, la marque se contente de mettre en avant la crinière et le visage de la bête sur ce onzième logo. Plus épuré, le logo symbolise “une nouvelle page de l'histoire” de Peugeot et sa récente montée en gamme.

Comme prévu, Peugeot a dévoilé un tout nouveau logo dans le cadre d'une conférence de presse ce 25 février 2021. “La plus ancienne marque automobile du monde encore en activité affirme sa personnalité et son caractère avec un nouveau logo. C’est une nouvelle page de son histoire qui commence” explique Peugeot dans un communiqué de presse.

“Un nouveau logotype incarne ce qui a fait PEUGEOT hier, ce qui fait PEUGEOT aujourd’hui, et ce qui fera PEUGEOT demain. Ce nouveau blason, à l’effigie du lion accompagne la marque depuis toujours. Il porte haut et fier les valeurs de la marque PEUGEOT” se félicite la marque française, fière de son nouveau blason, plus moderne et actuel.

Sur le même sujet : Peugeot 208 – la marque ne lancera plus que des modèles 100% électriques

Peugeot monte en gamme

Pour mémoire, il s'agit déjà du onzième logo mis au point par Peugeot. Depuis sa création, la marque automobile s'est affichée sous 10 emblèmes différentes. Présent depuis 1958, le fameux lion n'a jamais été évincé. Avec ce nouveau blason, l'animal est réduit à sa plus simple expression. On aperçoit uniquement son visage et sa crinière. Le précédent logo, représentant un lion complet tout de métal, date de 2010.

L'omniprésence de noir et de blanc sur ce nouveau logo confère une aura plus haut de gamme à la marque. “Depuis 10 ans, un formidable travail de montée en gamme a été réalisé sur l’ensemble de la gamme de produits” explique le communiqué de presse. Parmi les réussites de la marque, on trouve la PEUGEOT e-Expert, la Peugeot 208 électrique ou encore la PEUGEOT 3008. Cette montée en gamme se reflète désormais dans le langage visuel et graphique du groupe. Sans surprise, ce onzième blason est aussi du à la fusion de Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler en décembre dernier. De cette fusion est né le au quatrième plus important groupe automobile mondial.