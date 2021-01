Peugeot 208 : la marque ne lancera plus que des modèles 100% électriques

Peugeot compte bien progresser dans l'électrification des gammes, alors que le groupe est en perte de vitesse face à Renault sur l'électrique. Le patron de Peugeot suggère dans une interview l'arrivée d'une nouvelle 208 électrique ainsi que d'un SUV compact 2008.

En Europe, le marché des voitures électriques progresse, tout comme l'électrification des gammes chez les constructeurs. Or, tous les constructeurs hexagonaux ne réussissent pas tous aussi bien leur transition énergétique. Sur le segment des citadines électriques, la Peugeot 208 électrique ne représente que 18% des ventes de Peugeot 208. Le modèle se vend deux fois moins bien que la Renault Zoé.

Et alors que l'on attend l'arrivée d'une Renault 5 uniquement proposée en électrique, Peugeot affûte sa stratégie. C'est en tout cas ce qui ressort d'une interview du patron du constructeur Jean-Philippe Imparato. A en croire le responsable, la prochaine Peugeot 208 ne sera proposée qu'en motorisation électrique. Et ce ne sera pas le seul modèle concerné.

Les prochaines Peugeot 208 et 2008 ne seront proposées qu'en électrique

En fait, toutes les petites citadines ne deviendront disponibles qu'en versions électriques. Ce qui concerne donc aussi la Peugeot 2008. “Les prochaines générations de segment B et de segment B SUV après les 208 et 2008 seront complètement des véhicules électriques”. Et d'ajouter, pour mieux expliquer sa décision : “dans le monde l'intérêt autour des véhicules électriques augmente chaque mois et chaque semaine”.

Jean-Philippe Imparato poursuit : “Dans les dix dernières semaines de commandes ont est au-dessus de 14% de modèles totalement électriques de 208 et 2008. Et sur la 3008 que nous avons lancé début décembre les ventes de motorisation PHEV sont de 27%”. Pour l'heure le constructeur préfère néanmoins proposer un certain nombre de modèles en motorisation thermiques – pour garder des prix accessibles.

“Sur le segment A”, explique-t-il,“si vous ajoutez l'électrique, plus la connectivité, plus la 5G, plus EuroNCAP plus d'autres régulations cela impacte l'accessibilité du véhicule – les 10 000 € de base deviennent 30 000 €”. Hélas l'entrepreneur ne donne pas vraiment de délais pour le passage des gammes 208 et 2008 au tout électrique. Ce qui pourrait ne pas intervenir avant la seconde moitié de la décennie 2020.

