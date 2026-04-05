Perplexity : le mode « incognito » serait tout sauf confidentiel, l’entreprise d’IA face à la justice

Une plainte déposée contre Perplexity AI émet de graves accusations à l’égard de l’entreprise d’IA. Celle-ci partagerait des informations très personnelles avec des entreprises telles que Google et Meta, et ce, même en mode « incognito ».

Si Perplexity propose déjà « Personal Computer », une IA capable d’utiliser vos applications et vos fichiers, l’entreprise n’est pas censée partager vos données sans votre autorisation, surtout en utilisant le mode « incognito ». Et pourtant, certaines entreprises ne se privent pas de collecter et de stocker vos données dans ce contexte. On pense ici à Google, qui collectait et stockait vos données même en utilisant le mode incognito sur son navigateur Chrome.

Mais, selon une nouvelle plainte, Perplexity ne se contenterait pas de mettre la main sur vos données personnelles. En effet, la célèbre entreprise d’IA, fondée par des vétérans d’OpenAI, Google et DeepMind, partagerait certaines informations à Google ainsi qu’au propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta.

Perplexity : l’intelligence artificielle au service de Meta et Google ?

Le plaignant, qui se fait appeler « John Doe » (pseudonyme largement utilisé en anglais pour préserver son anonymat), affirme ainsi que Perplexity aurait partagé des informations particulièrement sensibles touchant, entre autres, aux finances et aux investissements personnels.

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Afin de parvenir à un tel résultat, Perplexity utiliserait une méthode aussi simple que redoutable. L’entreprise d’IA téléchargerait un logiciel espion « indétectable » sur l’appareil de l’utilisateur en question. Celui-ci permettrait ensuite à des entreprises telles que Google et Meta d’« intercepter » les conversations entretenues avec l’intelligence artificielle, et ce, même si le mode incognito est activé.

« Aucune personne raisonnable n’aurait imaginé que Perplexity partagerait les transcriptions complètes de ses conversations… avec des entreprises comme Meta et Google », indique la plainte. « Les informations de santé et financières que les utilisateurs partagent régulièrement avec Perplexity comptent parmi les données les plus privées. »

Pire encore, Perplexity aurait également partagé des informations personnelles, et ce, dès la création d’un compte gratuit. L’entreprise d’IA aurait ainsi transmis à Meta et Google les adresses e-mail ainsi que l’historique des requêtes des utilisateurs concernés.

Source : Justia