Perplexity : le mode « incognito » serait tout sauf confidentiel, l’entreprise d’IA face à la justice

Une plainte déposée contre Perplexity AI émet de graves accusations à l’égard de l’entreprise d’IA. Celle-ci partagerait des informations très personnelles avec des entreprises telles que Google et Meta, et ce, même en mode « incognito ».

Perplexity AI

Si Perplexity propose déjà « Personal Computer », une IA capable d’utiliser vos applications et vos fichiers, l’entreprise n’est pas censée partager vos données sans votre autorisation, surtout en utilisant le mode « incognito ». Et pourtant, certaines entreprises ne se privent pas de collecter et de stocker vos données dans ce contexte. On pense ici à Google, qui collectait et stockait vos données même en utilisant le mode incognito sur son navigateur Chrome.

Mais, selon une nouvelle plainte, Perplexity ne se contenterait pas de mettre la main sur vos données personnelles. En effet, la célèbre entreprise d’IA, fondée par des vétérans d’OpenAI, Google et DeepMind, partagerait certaines informations à Google ainsi qu’au propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, Meta.

Perplexity : l’intelligence artificielle au service de Meta et Google ?

Le plaignant, qui se fait appeler « John Doe » (pseudonyme largement utilisé en anglais pour préserver son anonymat), affirme ainsi que Perplexity aurait partagé des informations particulièrement sensibles touchant, entre autres, aux finances et aux investissements personnels.

Lire aussi – Cette IA populaire se déguise en navigateur pour contourner les blocages et aspirer le web en cachette

Afin de parvenir à un tel résultat, Perplexity utiliserait une méthode aussi simple que redoutable. L’entreprise d’IA téléchargerait un logiciel espion « indétectable » sur l’appareil de l’utilisateur en question. Celui-ci permettrait ensuite à des entreprises telles que Google et Meta d’« intercepter » les conversations entretenues avec l’intelligence artificielle, et ce, même si le mode incognito est activé.

« Aucune personne raisonnable n’aurait imaginé que Perplexity partagerait les transcriptions complètes de ses conversations… avec des entreprises comme Meta et Google », indique la plainte. « Les informations de santé et financières que les utilisateurs partagent régulièrement avec Perplexity comptent parmi les données les plus privées. »

Pire encore, Perplexity aurait également partagé des informations personnelles, et ce, dès la création d’un compte gratuit. L’entreprise d’IA aurait ainsi transmis à Meta et Google les adresses e-mail ainsi que l’historique des requêtes des utilisateurs concernés.

Source : Justia


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le prix des processeurs Intel va encore augmenter, rien ne va plus

On ne nous épargne rien. Après l’envol du prix de la RAM et des SSD, c’est au tour des CPU de voir leur tarif grimper en flèche. Monter son propre…

Bonne nouvelle pour les propriétaires du Galaxy S25, Samsung leur réserve une surprise IA

Le Galaxy S26 a introduit des fonctions Galaxy AI inédites et laissé les utilisateurs du Galaxy S25 sur le carreau. Face aux critiques, Samsung a promis de rectifier le tir….

Ce jeu tourne-t-il sur mon PC ? Steam va afficher un framerate approximatif avant l’achat

Valve travaille sur une fonctionnalité permettant à Steam d’indiquer un framerate approximatif pour les jeux en fonction de la configuration du PC du joueur. Celui-ci pourrait alors décider plus facilement…

Samsung va lancer un Galaxy S27 Pro : qu’aura-t-il de différent avec le Galaxy S27 Ultra ?

Pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, Samsung ajouterait un quatrième modèle à son catalogue : le Galaxy S27 Pro. Voici ce qu’on sait à son sujet. Apple…

Sur Artemis 2, c’est pas la Lune qui pose problème, ce sont les toilettes

Les toilettes d’Artemis 2 cumulent les incidents depuis le lancement. Urine bloquée, odeur de brûlé, vidange impossible. À quelques heures du survol lunaire, l’équipage fait avec les moyens du bord….

La plus grande mise à jour de Linux depuis des années débarque la semaine prochaine, c’est officiel

Linux 7.0 arrive et son créateur vient de donner le feu vert officiel. Le dernier candidat à la sortie s’est montré rassurant malgré un cycle de développement agité. Des millions…

PC

Le Pixel 8 souffre toujours de sérieux bugs de WiFi et Google refuse de les corriger

Plusieurs mois après l’apparition des premiers témoignages, il semblerait que le souci du Pixel 8 Pro avec les connexions WiFi et Bluetooth ne soit toujours pas résolu. À vrai dire,…

-30 % sur la Garmin Forerunner 255 : la montre sport de référence est à un prix imbattable

Montre GPS multisport parmi les meilleures de sa catégorie, la Garmin Forerunner 255 est à prix cassé. Grâce aux promos Choice Day d’AliExpress, elle profite d’une réduction de plus de…

Le Google Play Store va rendre les avis bien plus utiles avec cette nouveauté

Google envisage l’intégration d’une option aussi simple qu’efficace dans le Play Store. Elle donnerait une raison de parcourir les avis sans pour autant perdre son temps à tous les lire….

Déjà 345 € de réduction sur le Xiaomi 17 : une offre difficile à ignorer

Le récent Xiaomi 17 voit son prix chuter de près de 350 € grâce à une offre à durée limitée. La version 512 Go du smartphone haut de gamme est…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.