Le PC Portable Lenovo IdeaPad 5 avec processeur AMD Ryzen 5 est à moins de 500 €

Si vous recherchez un PC portable bureautique performant, léger et abordable en cette fin d'année, la Fnac propose le Lenovo IdeaPad 5 à 499,99 € au lieu de 799,99 €. C'est 280 € de moins que le tarif habituel. À moins de 500 €, ce PC ultraportable vaut bien le coup et assure des prestations très correctes pour de la bureautique, le multimédia, voire pour certains jeux à condition de ne pas trop lui en demander.

Le Lenovo IdeaPad 5 est un PC portable milieu de gamme dont le poids plume et les caractéristiques l'inscrivent dans la catégorie des ultrabooks. Il affiche un design en toute finesse et est surtout équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 de dernière génération. Il s'agit plus précisément du Ryzen 5-5500U, un CPU 6 cœurs qui tourne à une fréquence de base de 2,1 GHz et pouvant monter jusqu'à 4 GHz. Le tout pour un TDP de seulement 15W.

L’IdeaPad 5 est équipé d'un écran Full HD de 14 pouces. Les traitements graphiques sont assurés par un GPU AMD Vega 7 intégré. Ce PC portable est taillé pour couvrir tous les usages classiques du quotidien sans trembler. Idéal pour de la bureautique et le multimédia. Vous pouvez également le soumettre à l'épreuve de certains jeux vidéo pas trop exigeants.

Le Lenovo IdeaPad 5 embarque un SSD de 256 Go et dispose de 8 Go de mémoire RAM. Pour la partie connectique, vous avez un port USB Type C 3.2, deux ports USB 3.1 et un port HDMI 1.4. Sa batterie offre une autonomie indicative allant jusqu'à 12h.

